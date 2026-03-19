Miley Cyrus recuerda la canción que escribió Taylor Swift para 'Hannah Montana': "Me encanta"

Hannah Montana fue un fenómeno. La serie comenzó a emitirse en 2006, por lo que este año celebra su 20 aniversario. Miley Cyrus no ha querido dejar pasar este hito con un especial que estará disponible el próximo 24 de marzo. Además, la artista ha concedido una larga entrevista a Variety donde recuerda algunos detalles de la serie.

En este sentido, Miley Cyrus se ha sincerado sobre una canción de Hannah Montana: la película (2009), que vuelve a las salas de cine españolas este 27 de marzo. Aparte de Crazier, Taylor Swift también participó en el tema central de la banda sonora del filme, You'll Always Find Your Way Back Home, compuesto por ella y Martin Johnson.

"Taylor propuso esa canción junto con muchas otras de distintos compositores y temas, y nosotros simplemente estábamos seleccionando lo mejor para la historia de la película", ha dicho Cyrus.

"Queríamos una canción realmente grande para el final. Tenía que sentirse celebratoria porque Miley acababa de contar el mayor secreto. Así que necesitábamos algo que diera la sensación de que el globo caía completamente: vuelves a la tierra, te calmas, pero luego tiene que volver a subir del todo. Por eso me encanta esa canción", ha añadido.

'You'll Always Find Your Way Back Home', una canción atemporal

Además, Miley Cyrus ha analizado una parte de la letra de la canción: "You can change your hair and you can change your clothes / You can change your mind, that’s just the way it goes / But you’ll always find your way back home". En español, sería: "Puedes cambiar tu pelo y puedes cambiar tu ropa / Puedes cambiar de opinión, así es como funciona / Pero siempre encontrarás el camino de vuelta a casa".

Estos versos siguen resonando en la vida de Miley Cyrus: "Me encanta cambiar de peinado, cambiar de ropa, cambiar de opinión. Me encanta experimentar. Así que esas letras, aunque son de Hannah, en realidad se relacionan bastante conmigo y con mi forma de pensar también", ha desvelado.