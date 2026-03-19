Zara Larsson canta 'The Climb' en concierto para celebrar el 20º aniversario de Hannah Montana

A sus 28 años, Zara Larrson ha dejado claro que ella también vivió la euforia por Hannah Montana desde Suecia cuando tan solo era una niña. La artista espera el 20º aniversario del estreno de la serie infantil con ganas, y para mimetizarse con ese personaje tan especial se ha puesto en la piel de la artista con dos mundos unos minutos.

La cantante está en plena gira Midnight Sun Tour, con la que se está recorriendo Europa, Oceanía y Norteamérica, y quiso dedicar una cover al hito que cumple la ficción protagonizada por Miley Cyrus en su concierto en Indianápolis (Estados Unidos).

Sentada en una silla en el escenario, Larrson entonó The Climb, una de las canciones más conocidas de la última etapa de Miley Cyrus en Hannah Montana, concretamente para la película. El público de la artista sueca entonó junto a ella esta balada, aplaudiendo la versión de la intérprete.

Zara Larrson demuestra así que está más que preparada por lo que Cyrus ha preparado para el aniversario de la serie, y se une así al fandom de la artista Disney.