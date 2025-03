Consigue aquí las entradas para el concierto de Robbie Williams en Barcelona con Europa FM

Robbie Williams llega a España con su gira Robbie Williams Live 2025, que tendrá una única parada en nuestro país. El sábado 5 de julio, el autor de éxitos como Angels, Feel, Rock DJ o Let Me Entertain You actuará en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona) con Europa FM como radio oficial del concierto.

La gira llega meses después del estreno de Better Man, la película biográfica del artista protagonizada por un mono y dirigida por Michael Gracey. "Hubo muchas cosas sensacionales e interesantes que no pudimos poner porque no encajaban en la narrativa. Y también, legalmente, probablemente me demandarían todas las personas involucradas porque siguen vivas", le contó entre risas Robbie Williams a Eva Soriano durante su entrevista para Cuerpos especiales, cuando la presentadora le propuso una colaboración con los hermanos más famosos de Cornellà: David y José Muñoz, Estopa.

"Me encantan. Me gustaría que cantaran conmigo", le dijo Robbie Williams al ver el vídeo de Tu calorro. Una colaboración que, pese a la inicial incompatibilidad de agendas, todavía soñamos con que se pueda producir...

Volviendo a la gira, el cantante asegura que se trata de "la más atrevida" que ha hecho "hasta la fecha". "Estoy deseando veros. Habrá canciones de la película Better Man, y también algo de música nueva... pero eso ya os lo contaré más adelante", dijo Robbie Williams sobre su gira de 2025 que comenzará el 31 de mayo en Edimburgo (Escocia, Reino Unido).

Consigue entradas para ver a Robbie Williams

Las entradas para ver el concierto de Robbie Williams en Barcelona (donde se podría producir su ansiado encuentro con Estopa) se pueden comprar a través de tres puntos de venta:

Los precios de las entradas de Robbie Williams en Cornellá

Cada comprador puede hacerse con un máximo de seis entradas independientemente de la localidad que elija. Los precios son muy distintos: van de 67,50 euros, a más cara, a 608,00 euros, la más barata. A continuación, la lista completa de precios con las categorías de tickets aún disponibles: