Qué está pasando con Will Smith: por qué le han demandado por acoso sexual

El violinista Brian King Joseph presentó una demanda contra Will Smith por presunto acoso sexual y despido improcedente . La defensa niega todas las acusaciones. Días antes de acudir al Tribunal Superior de California, el músico contó lo ocurrido en redes sociales sin dar detalles.

Will Smith y su empresa Treyball Studios Management, Inc. han recibido una demanda por acoso sexual y despido improcedente del violinista Brian King Joseph, que formó parte de su gira mundial Based on a True Story: 2025.

El músico presentó la demanda contra el actor estadounidense y su compañía el pasado martes 30 de diciembre en el Tribunal Superior de California (Los Ángeles). Los acusa de una presunta conducta depredadora, así como de haberlo "preparado y condicionado deliberadamente para una explotación sexual posterior" durante el periodo en que trabajó en la gira.

De qué se acusa a Will Smith

Según el texto, Smith habría contratado al violinista para una presentación en San Diego en noviembre de 2024 y, tras esto, lo invitó a unirse a su gira y a participar en su próximo álbum. El demandante asegura que el cantante le repitió en varias ocasiones que compartían una "conexión especial" que no tenía con nadie más.

La demanda, a la que ha tenido acceso la revista Variety, se refiere a "una serie traumática de eventos" ocurridos en marzo de 2025 en la habitación de un hotel de Las Vegas durante una parada de la gira. El violinista asegura que alguien entró en su habitación sin forzar la cerradura y dejó señales de que había estado ahí: un frasco de medicamentos contra el VIH a nombre de otra persona, un alta hospitalaria y un pendiente, así como una nota que interpretó como un aviso de que iba a volver para tener un encuentro sexual. "Brian, vuelvo... solo nosotros", decía el texto firmado por 'Stone F.' y un corazón.

Joseph asegura que tenía miedo a que el individuo volviera a su habitación para tener relaciones sexuales con él y notificó lo ocurrido a la seguridad del hotel, al equipo de Will Smith y a la línea policial local de no emergencias. Según la demanda, días después, un miembro del equipo lo habría acusado de inventarse los hechos, informándole que quedaba fuera de la gira. Tras su despido, otro violinista habría sido contratado en su lugar.

Brian King Joseph | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic / Getty Images

Brian King Joseph también asegura que el incidente le provocó "una grave angustia emocional, pérdidas económicas, daños a su reputación", así como "trastorno de estrés postraumático y otros problemas de salud mental".

Qué dice la defensa

Un abogado de Will Smith ha concedido una declaración a la revista People tras conocerse la demanda: "Las acusaciones del señor Joseph relativas a mi cliente son falsas, carentes de fundamento y temerarias. Se niegan categóricamente y emplearemos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz", ha dicho el representante del actor.

El vídeo previo de Brian King Joseph

Cinco días antes de presentar la demanda, Brian King Joseph publicó un vídeo en redes sociales donde parecía hablar de lo ocurrido con Will Smith, aunque sin mencionar detalles. "A principios de este año me contrataron para actuar en una gira importante con alguien muy importante de la industria. Estaba emocionado y orgulloso de mí mismo por haber tenido la oportunidad. Desafortunadamente, sucedieron algunas cosas", dijo.

"No puedo entrar en detalles sobre qué fue exactamente porque ya es un asunto legal, pero hablo de esto porque no está bien que te despidan, te culpen, te avergüencen, te amenacen o algo por el estilo simplemente por denunciar conducta sexual inapropiada o amenazas a la seguridad en el trabajo. Sé que hay muchas otras personas que han tenido miedo de hablar, y lo entiendo, y si ese es tu caso, te entiendo. Pronto habrá más novedades", añadió.