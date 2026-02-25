El escenario del LUX TOUR 2026 de Rosalía tendrá forma de cruz

El LUX TOUR está a punto de comenzar este 16 de marzo en Francia y ya han empezado a aparecer las primeras filtraciones sobre cómo será el show de Rosalía.

Esta vez no ha sido la catalana quien ha revelado algunos de los detalles detrás de su show, sino que un fan ha captado una caja con la estructura que formaría parte del escenario de la gira y en la que puede verse que tiene forma de cruz.

Aunque puede parecer tan solo un detalle más de la escenografía que Rosalía tendrá preparada, lo cierto que conocer el escenario es importante, y no solo para saber la visión que tendrán los espectadores en los conciertos, sino porque es

Hasta ahora, se había estado especulando sobre si el escenario tendría forma de cruz o de catedral, sobre todo en base a los planos mostrados en algunos de sus conciertos a la hora de comprar las entradas.

Por ejemplo, el recinto Arena VFG (México), donde Rosalía actuará el 15 de agosto, mostraba esta forma de cruz como el escenario secundario, por lo que es muy probable que la estructura esté conectada a un escenario principal.

Mapa para el concierto de Rosalía en Guadalajara, México | Ticketmaster

Todos los conciertos de 'LUX TOUR 2026'

16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena

18 de marzo – París, Francia – Accor Arena

20 de marzo – París, Francia – Accor Arena

22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion

25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum

30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena

1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena

8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena

13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome

27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome

29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena

1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena

5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2

4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center

8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center

11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden

13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena

16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden

20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center

23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center

27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena

29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum

3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena

6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena

16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena

1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena

15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG

19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey

24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes

3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico