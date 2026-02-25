El escenario del LUX TOUR 2026 de Rosalía tendrá forma de cruz
La emoción está por las nubes a menos de un mes del inicio de la gira de Rosalía, la cual llega cuatro años después del Motomami World Tour. Por esto mismo, es obvio que la catalana va a cuidar al máximo cada detalle del LUX TOUR, incluido su escenario, que ya ha sido parcialmente filtrado.
El LUX TOUR está a punto de comenzar este 16 de marzo en Francia y ya han empezado a aparecer las primeras filtraciones sobre cómo será el show de Rosalía.
Esta vez no ha sido la catalana quien ha revelado algunos de los detalles detrás de su show, sino que un fan ha captado una caja con la estructura que formaría parte del escenario de la gira y en la que puede verse que tiene forma de cruz.Aunque puede parecer tan solo un detalle más de la escenografía que Rosalía tendrá preparada, lo cierto que conocer el escenario es importante, y no solo para saber la visión que tendrán los espectadores en los conciertos, sino porque es una forma más de plasmar la estética de esta nueva era.
Hasta ahora, se había estado especulando sobre si el escenario tendría forma de cruz o de catedral, sobre todo en base a los planos mostrados en algunos de sus conciertos a la hora de comprar las entradas.
Por ejemplo, el recinto Arena VFG (México), donde Rosalía actuará el 15 de agosto, mostraba esta forma de cruz como el escenario secundario, por lo que es muy probable que la estructura esté conectada a un escenario principal.
Todos los conciertos de 'LUX TOUR 2026'
16 de marzo – Lyon, Francia – LDLC Arena
18 de marzo – París, Francia – Accor Arena
20 de marzo – París, Francia – Accor Arena
22 de marzo – Zúrich, Suiza – Hallenstadion
25 de marzo – Milán, Italia – Unipol Forum
30 de marzo – Madrid, España – Movistar Arena
1 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
3 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
4 de abril – Madrid, España – Movistar Arena
8 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
9 de abril – Lisboa, Portugal – MEO Arena
13 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
15 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
17 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
18 de abril – Barcelona, España – Palau Sant Jordi
22 de abril – Ámsterdam, Países Bajos – Ziggo Dome
27 de abril – Amberes, Bélgica – AFAS Dome
29 de abril – Colonia, Alemania – Lanxess Arena
1 de mayo – Berlín, Alemania – Uber Arena
5 de mayo – Londres, Reino Unido – The O2
4 de junio – Miami, EE. UU. – Kaseya Center
8 de junio – Orlando, EE. UU. – Kia Center
11 de junio – Boston, EE. UU. – TD Garden
13 de junio – Toronto, Canadá – Scotiabank Arena
16 de junio – Nueva York, EE. UU. – Madison Square Garden
20 de junio – Chicago, EE. UU. – United Center
23 de junio – Houston, EE. UU. – Toyota Center
27 de junio – Las Vegas, EE. UU. – T-Mobile Arena
29 de junio – Los Ángeles, EE. UU. – Kia Forum
3 de julio – San Diego, EE. UU. – Pechanga Arena
6 de julio – Oakland, EE. UU. – Oakland Arena
16 de julio – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
24 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
25 de julio – Santiago, Chile – Movistar Arena
1 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
2 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
10 de agosto – Río de Janeiro, Brasil – Farmasi Arena
15 de agosto – Guadalajara, México – Arena VFG
19 de agosto – Monterrey, México – Arena Monterrey
24 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
26 de agosto – Ciudad de México, México – Palacio de los Deportes
3 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – Coliseo de Puerto Rico