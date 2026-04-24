De qué murió Édith Piaf, la cantante francesa de 'Non, je ne regrette rien'

Édith Piaf es una de las cantantes francesas más conocidas por canciones míticas como La vie en rose, Non, je ne regrette rien o Hymne à l'amour. La artista nació en 1915 y, tras una carrera profesional de casi 30 años, murió a los 47 años el 10 de octubre de 1963 en Plascassier (Francia).

Su ascenso a la fama ocurrió con 19 años, cuando el dueño de un club nocturno la contrató como cantante, presentándola como una jovencita de la calle con talento y dándole el nombre artístico de Piaf, que significa "gorrión", debido a su baja estatura.

Después de la muerte del dueño, Édith comenzó a cantar en la radio y en music halls(un tipo de espectáculo en directo) parisinos y grabó varios discos. Su fama internacional estalló al finalizar la Primera Guerra Mundial, realizando giras por Europa, Estados Unidos y Sudamérica.

Sin embargo, su vida estuvo llena de tristeza. Fue abandonada por su madre, tuvo una hija con 17 años que murió con dos años, perdió al amor de su vida en un accidente y tuvo problemas con el alcohol y las drogas.

Su adicción a la morfina

En 1948, Édith Piaf conoce a quien fue su gran amor, el boxeador Marcel Cerdan, pero, en 1949, cuando él viajaba de París a Nueva York para verla, fallece en un accidente de avión.

Édith Piaf y Marcel Cerdan en un club nocturno de Nueva York | Getty Images

Totalmente destrozada, la cantante se vuelve adicta a la morfina. Tanto es así que, a pesar de que consigue pasar página y poco a poco se va convirtiendo en una gran estrella del music-hall, tuvo que realizar un programa de desintoxicación en 1953 debido a su dependencia a los medicamentos.

En 1958, sufre un accidente de coche, lo cual empeoró su salud y la volvió más dependiente de la morfina. Por suerte, en 1956 consiguió desintoxicarse mientras su fama mundial iba aumentando.

El motivo de la muerte de Édith Piaf

En 1959, Édif sufre un desmayo en directo por el que tuvo que recibir operaciones quirúrjicas, lo que provocó que los años posteriores tuviera difultades para mantenerse en pie y cantar, teniendo que tomar grandes cantidades de morfina.

Sin embargo, su muerte no fue provocada por su adicción, sino por un cáncer hepático que padecía. La cantante fue enterrada en 1963 en el cementerio Père Lachaise, en Francia.

Además, se sabe que la cantante tenía problemas con el alcohol, provocándole un deterioro del hígado, y sufrió de artritis reumatoide.