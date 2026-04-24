La imitación de Àngel Llàcer como Édith Piaf en la primera edición de 'Tu cara me suena'

¿Recuerdas la primera edición de Tu cara me suena? El programa empezó a emitirse en Antena 3 en septiembre de 2011 hasta que, un mes después, Angy Fernández se proclamó la ganadora con el 39 % de los votos.

Ese año, los miembros del jurado fueron Carolina Cerezuela, Carlos Latre, Mónica Naranjo y Àngel Llàcer, que 15 años después sigue sentado en la mesa de los profesionales. Desde la primera emisión del concurso, Llàcer se hizo notar con una espectacular imitación de la francesa Édith Piaf.

Sobre el escenario, el televisivo interpretó Non, je ne regrette rien con un vestido negro y una peluca similar al peinado de la artista. Además, recreó el temblor en sus manos provocado por problemas de salud. "¡La gran Édith Piaf es Àngel Llàcer!", dijo Manel Fuentes, que ya en la primera edición ejerció como presentador.

La canción, escrita por Michel Vaucaire y compuesta por Charles Dumont, es conocida por la interpretación de Piaf de 1960. En español, el título significa "No, no me arrepiento de nada": "No, nada de nada / No, no me arrepiento de nada / Ni del bien que me han hecho / Ni del mal, todo eso me da igual / No, nada de nada / No, no me arrepiento de nada / Porque mi vida, porque mis alegrías / Hoy comienzan contigo", dice la letra traducida.