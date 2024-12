El motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no tienen hijos

Este 2024, Alaska y Mario Vaquerizo han cumplido 25 años de casados. La pareja, que tiene una diferencia de edad de 11 años (la cantante tiene 61 años, mientras que el colaborador de televisión tiene 50), vive igual de enamorada que el primer día.

Se conocieron cuando él trabajaba para ella, y finalmente acabaron saliendo. Su vida ha estado marcada por el glamour, las apariciones públicas, su propio reality y sus colaboraciones en televisión conjuntas. Ambos se apoyan el uno al otro, y continúan haciendo crecer el número de viviendas que decoran con mimo y su propio estilo.

Pero algo que ha marcado a la pareja es la decisión de no haberse convertido en padres. Este 2024, Alaska ha desvelado en el podcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con..., por qué no ha sido madre.

Un estilo de vida complicado y falta de instinto maternal

El estilo de vida de ambos fue la mayor razón por la que decidieron no tener descendencia. Así lo contó la cantante: "Mario quería hijos, porque su familia es muy tradicional. Pero, ¿me estás diciendo que quieres eso y al mismo tiempo quieres estar de 'chill out' con tus amigos hasta las diez de la mañana del domingo? No casa".

Sin embargo, la principal razón es que ella no quería convertirse en madre, y así se lo expresó a la diseñadora: "No se pueden tener hijos para satisfacer a la persona con la que estás. Tiene que ser algo que los dos tengáis claro".

Vaquerizo renunció a la paternidad por amor

Mario Vaquerizo también ha desvelado este 2024 la razón por la que no ha tenido descendencia, no contradiciendo en absoluto a su mujer: "Mi mujer no tiene el instinto maternal. A ella le encantan los niños, pero no le apetecía tener un hijo".

Alaska y Mario, durante la fiesta de Bvlgari en febrero de 2023 en Madrid. | Getty Images

Eso sí, a él sí le habría gustado: "A mí sí me hubiera apetecido ser padre porque creo que habría sido un buen padre, pero si no era con mi mujer, yo no quería". Por tanto, renunció a la paternidad por amor.

Además, señaló un dato importante: "Cuando yo hubiera tenido que ser padre con Olvido habría sido muy joven para tenerlo, por lo de la diferencia de edad, porque Olvido me saca 11 años, y tampoco va a ser la madre- abuela de la criatura".

Siguiendo con la línea de Alaska, Vaquerizo también es consciente de su ritmo de vida: "No quería renunciar a la vida que tengo en la actualidad con las Nancys Rubias los fines de semana. Yo me he criado en un ambiente muy tradicional. Mi madre trabajaba en casa. Yo hasta los cuatro años no fui al colegio. Si yo tengo un hijo, se acaba todo eso".