¿Qué ha pasado entre Kanye West y Bad Bunny? La polémica con Peso Pluma

Después de compartir un mensaje donde parecía que Kanye West estaba pensando en abandonar la música, el prestigioso rapero estadounidense ha publicado la edición deluxe de su último álbum, Vultures 2 (agosto 2024). Se trata de la segunda parte de su anterior disco en colaboración con Ty Dolla $ign, Vultures 1 (febrero 2024). De hecho, también está confirmada una tercera entrega, aunque no se conoce su fecha de lanzamiento.

West ha publicado tres nuevas canciones de Vultures 2, pero lo ha hecho en exclusiva en la página web de Yeezy, por lo que no está disponible en las habituales plataformas digitales. Los temas se titulan Believer, Gun To My Head y Drunk. Y esta última es la que está despertando una gran polémica en redes sociales.

En un principio, Kanye West había publicado Drunk en colaboración con Bad Bunny y Kodak Black. Pero, una vez lanzada oficialmente, el rapero ha sustituido la canción y ha reemplazado la presencia del cantante puertorriqueño por Peso Pluma, un cantante mexicano de gran alcance actualmente.

La canción filtrada con la parte de Bad Bunny

Se desconoce por qué Kanye West ha cambiado de estrategia o si el anuncio inicial con Bad Bunny fue un fallo. Pero la versión oficial publicada de Drunk es en colaboración con Peso Pluma.

Aun así, en redes sociales se ha filtrado la canción con la presencia del puertorriqueño. Al parecer, esta versión no oficial incluye un verso de Bad Bunny de una canción que tampoco vio la luz en su momento. Se trata de otra colaboración junto a J Balvin y Tory Lanez que nunca salió oficialmente, pero que también se filtró.