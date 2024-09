Qué le pasó a Carolina Marín: su lesión en los Juegos Olímpicos y una posible retirada

Te interesa La emotiva carta de Carolina Marín y su agradecimiento a He Bingjiao

La española Carolina Marín está considerada como una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia. No es para menos, ya que esta joven de 31 años nacida en Huelva ha atesorado un palmarés envidiable a lo largo de su carrera.

Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018, campeona de Europa en 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2024… Y más premios de prestigio internacional que han hecho que se convierta en una auténtica leyenda de este deporte.

¿Cuál es la lesión de Carolina Marín?

Carolina Marín sufrió un fuerte varapalo en los Juegos Olímpicos de París debido a la rotura del ligamento cruzado y el menisco de su rodilla derecha mientras disputaba la semifinal contra la china He Bingijao. La tercera lesión de estas características de su carrera tras haberla sufrido en ambas rodillas previamente.

Las imágenes de la jugadora en el momento de sufrir la lesión corrieron como la pólvora en los medios deportivos por la rabia con la que lloraba, sabedora de que algo no andaba bien.

En aquel momento, fue su entrendador, Fernando Rivas, el encargado de trasladar las sensaciones de la deportista. "Carolina está hundida. Todo ha sido muy cruel y muy injusto. No tenemos palabras. [...] Me ha mirado y me ha dicho 'me he roto' en cuanto se ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce", aseguró en apenas unos minutos después de producirse la lesión.

Sin embargo, tras unas semanas de asimilación del contratiempo, Carolina Marín ha vuelto con todo el ánimo y confianza que ha caracterizado su carrera. "No voy a dejar que una lesión me frene", ha asegurado en una entrevista en el periódico El País. Una fuerza de voluntad con la que, seguro, vuelve a conseguir grandes triunfos en el bádminton, ocupando la cima del trono que le pertenece por sus capacidades.

La vuelta de Carolina Marín está en el horizonte

De hecho, ella misma ha confesado que tiene una fecha en mente de cara a una hipotética reiterada. "Si se trabaja bien y se recupera la pierna y mentalmente estoy con ganas, lo veo posible", ha asegurado en uan entrevista radiofónica. "Unos Juegos los veo muy lejos, mi idea era retirarme el año que viene en el Mundial de París, veo otra cita en 2026, un campeonato de Europa que se hará en Huelva. Me encantaría retirarme en mi casa", ha explicado en una entrevista, demostrando el afecto que siente por su ciudad.

Un vínculo con Huelva que se extiende también en el plano espiritual, pues como buena onubense, Carolina Marín es una fiel rociera por "tradición" familiar, tal y como ha explicado en un post en Instagram. De hecho, siempre lleva consigo una medalla de la Virgen del Rocío.

"Cuando estás fuera de casa, estas cosas suelo echarlas más de menos, porque mi Virgen del Rocío siempre la llevo conmigo", explicó hace tiempo con respecto a esta tradición, una forma de seguir apegada a su tierra incluso en la distancia.