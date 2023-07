¿Qué pasó entre Jordi Cruz y Tamara Falcó? Por qué el chef no estuvo en la boda con Íñigo Onieva

Jordi Cruz fue, junto a Boris Izaguirre y Enrique Iglesias, uno de los grandes ausentes en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

El chef no estuvo en el gran día de la hija de Isabel Preysler, con quien mantuvo una gran relación durante su paso por MasterChef Celebrity y a quien plantó un beso espontáneo en la boca el día que se convirtió en la ganadora de la edición.

Sí estuvieron en la ceremonia los otros jueces del programa, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, lo que hizo más llamativa la ausencia de Jordi Cruz.

¿Qué pasó entre Jordi Cruz y Tamara Falcó?

No fue el beso lo que distanció al chef y a la marquesa de Griñón, eso fue una anécdota que se acabó diluyendo con el tiempo y con el hecho de que cada uno rehiciese su vida. Tamara Falcó inició una relación con Íñigo Onieva, con quien se casó este sábado 8 de julio, y Jordi Cruz retomó la suya con Becca Lima, con quien en abril anunció la esperada de su primer hijo.

El motivo de su separación es Íñigo Onieva, como evidenció el chef cuando Tamara volvió a MasterChef meses después de reconciliarse con el empresario, perdonarle sus infidelidades y anunciar su compromiso de boda.

El tema salió a relucir en el programa —emitido el 28 de marzo de 2023— y Tamara se mostró "muy contenta", a lo que Jordi Cruz respondió con un gesto serio. "¡Mira la cara de Jordi!", añadió Tamara. "Estoy intentado mantenerme al margen de todo esto".

"He vuelto con Íñigo pero a Jordi no le gusta", continuó la futura novia. "Nunca me gustó", aseguró con semblante serio. "¡Y lo dice tan pancho!", se rio la implicada-

Tamara Falcó se mostró feliz con su decisión y aseguró que la reconciliación había sido un aprendizaje. "He rezado mucho, él también", apuntó ante un Jordi Cruz incrédulo. "Yo sí que creo que la gente cambia. Así que allá que voy. Se lo ha currado mucho", se justificó.

Si la ausencia de Jordi Cruz estuvo motivada por esta separación de opiniones es algo que solo ellos saben, pero lo que sí está claro es que una reconciliación en estas circunstancias no siempre se ve con buenos ojos. No todos los amigos tienen que estar de acuerdo.