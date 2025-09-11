Por qué Tamara se cambió el nombre por Yurena | Por qué Tamara se cambió el nombre por Yurena

Hubo un tiempo en el que la artista Yurena era conocida como Tamara . Así se dio a conocer María del Mar Cuena Seisdedos en los años 90, hasta que en 2001 tuvo que cambiar de nombre artístico por otra artista con su mismo nombre.

Quizás por María del Mar Cuena Seisdedos solo la reconocen los fans más acérrimos, pero por Tamara la reconocen muchos más. Esta artista y figura mediática española de los años 90 acaparó todos los programas de televisión con su singular reivindicación artística.

La cantante y actriz está de actualidad por su serie biográfica Superestar, en la que se narra entre ficción y realidad la vida de la natural de Baracaldo. Y es que la historia de la que después se convirtió en Yurena está repleta de traiciones públicas, enfrentamientos y decisiones sorprendentes.

Entre ellas se encuentra su destacado cambio de nombre artístico: de Tamara pasó a Yurena. Y no fue del todo una decisión propia, sino un conflicto legal con otra artista. Repasamos su historia:

De nombre simbólico a cambio obligado

La interprete de No cambié decidió ponerse 'Tamara' como nombre artístico para mantener parte de su nombre de pila, pues 'Mar' está en medio.

Bajo este nombre, la artista se convirtió durante finales de los años 90 y principios de los 2000 en un fenómeno pop gracias al amor-odio de sus canciones, convirtiéndose en un himno kitsch. Todo ello completado con su imagen estrafalaria y las apariciones televisivas junto a su madre Margarita Seisdedos.

Fue en el año 2001 cuando María del Mar tuvo que cambiar de apodo: su carrera dio un giro cuando se vio envuelta en una disputa legal con la cantante Tamara Macarena Valcárcel Serrano, una joven cantante de copla y boleros que también utilizaba el nombre artístico de Tamara.

La coincidencia generó confusión mediática y, finalmente, una demanda legal, que puso entre las cuerdas a la española.

Y es que aunque la intérprete de A por ti aseguró que tenía registrado el nombre 'Tamara', acabó tomando una decisión salomónica: "Le regalé el nombre, aunque era mío por registro y por antigüedad", repitió públicamente en aquel momento.

Antes de Yurena probó Ámbar

El conflicto envolvió a la artista en un cambio de identidad, identidad en la que no terminaba de encontrarse. Tras abandonar el nombre de Tamara, probó suerte con el seudónimo Ámbar. Sin embargo, este alias también trajo problemas, ya que se descubrió que estaba registrado por otra artista. Así fue como, en 2005, emergió finalmente su identidad actual: Yurena.

Mezclado con conflictos personales y profesionales, la intérprete de Yo soy así decidió dejar atrás su etapa como 'Tamara', empezando de nuevo bajo el nombre 'Yurena'.

Desde entonces, Yurena ha mantenido una carrera alejada del foco principal pero fiel a su estilo. Estos últimos años ha lanzado varios sencillos, participado en realities y concursos como Bake off: famosos al horno y se ha mantenido como un gran icono dosmilero.