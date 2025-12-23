Don Omar anuncia un concierto en Sevilla tras el éxito del primero en España en 2026: fecha y venta de entradas

Don Omar parece que se despedirá de los escenarios pronto, y no quería hacerlo sin pasar antes por España y reencontrarse con su público al otro lado del charco.

Por ello anunció un gran concierto dentro del cartel del Tenerife Cook Music Fest en Santa Cruz de Tenerife el 16 de julio, y no tardó en arrasar en la venta de entradas. Según se registra, el festival vendió 40.000 abonos del día que cantan el intérprete de Baila Morena.

Por ello, este hito no podía quedarse ahí, y Don Omar ha anunciado una segunda fecha en España, y por ende la segunda fecha confirmada en toda Europa: será el 18 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla donde el vocalista de Dale Don Dale busca inundar de reguetón la escena.

Será con la edición sevillana del festival Cook Music Fest con el que el Rey del Reguetón actuará en La Cartuja.

Cuándo y dónde comprar las entradas de Don Omar en Sevilla

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 29 de diciembre, a partir de las 12:00 horas. Así que muy atento si estás interesado en ver al artista en la capital andaluza, pues se prevé una alta demanda desde el primer momento, como en Tenerife.

Y se podrán comprar a través de la página oficial del festival, que habilitará dicho día y hora la venta de abonos para ver a Don Omar en concierto.

El regreso de Don Omar a España en 2026 supone uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Con 47 años y una carrera que abarca más de 25 años de éxitos, William Omar Landrón ha sido una pieza clave en la historia y evolución de la música urbana latina. Su legado incluye himnos que han marcado a varias generaciones como Danza Kuduro, Dile, Virtual Diva, Salió el Sol, Guaya Guaya u Ojitos Chiquitos, temas que siguen sonando con fuerza en escenarios y pistas de baile de todo el mundo.