Viva Suecia, Arde Bogotá, Nil Moliner, Dani Martín... Todas las colaboraciones de Dani Fernández
Dani Fernández se rodea de grandes artistas, quienes lo han acompañado en distintos momentos de su carrera en solitario. Tanto es así que el artista recopila casi diez decenas de colaboraciones con distintos músicos.
Dani Fernández es uno de los artistas más destacados del actual panorama musical. El cantante de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) lleva años creciendo como músico.
Y es que después de la separación de Auryn, el intérprete de Bailemos se ha construido una carrera de lo más sólida. Y no siempre lo ha hecho solo: si por algo destaca la trayectoria de Dani Fernández es por las grandes colaboraciones que ha hecho, tanto en el estudio como en conciertos en directo.
Recopilamos todas las colaboraciones de Dani Fernández, que suma alrededor de 30 featurings: