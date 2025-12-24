Viva Suecia, Arde Bogotá, Nil Moliner, Dani Martín... Todas las colaboraciones de Dani Fernández

Yarea Guillén y Dani Fernández en el concierto del Movistar Arena del artista en 2024 | GETTY

Dani Fernández es uno de los artistas más destacados del actual panorama musical. El cantante de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) lleva años creciendo como músico.

Y es que después de la separación de Auryn, el intérprete de Bailemos se ha construido una carrera de lo más sólida. Y no siempre lo ha hecho solo: si por algo destaca la trayectoria de Dani Fernández es por las grandes colaboraciones que ha hecho, tanto en el estudio como en conciertos en directo.

Recopilamos todas las colaboraciones de Dani Fernández, que suma alrededor de 30 featurings:

¿Y si lo hacemos? - Con Valeria Castro

Noviembre - Con Yarea Guillén

Oaxaca - Con Iván Ferreiro

No te pido que vuelvas - Con Marta Soto

Por si regresas - Con Marta Soto

Soldadito de Hierro - Con Nil Moliner

Luces de Ciudad - Con Nil Moliner y Álvaro de Luna

Sin Vergüenza- Con Arde Bogotá

Grace - Con Alberto Jiménez de Miss Caffeina

Rock'n'rolles de chiquillos - con Sofía Ellar

Perdido en Madrid - con Sofía Ellar

Plan fatal - Con Juancho de Sidecars

Extraterrestre - Con Coque Malla

Vulnerable - Con Walls

Lo siento - Con Viva Suecia

Te esperaré toda la vida - Con Georgina

Súbeme al cielo - Con Siloé

De tus ojos (en directo) - Con Vanesa Martín

Reina del Jäger - Con Marwán

Disparos - Con Sinsinati

6 de septiembre - Con Andrés Suárez

Miedo - Con Funambulista

Ya verás (en directo) - Con Funambulista

Y te diré - Con Marwán

San Blas - Con Pole

La despedida - Con Samuraï

Bailemos - Con Isma Romero

Me has invitado a bailar (en directo) - Con Dani Martín