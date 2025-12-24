20 años de carrera de Abraham Mateo: el concierto especial para celebrarlo en 2026

El Movistar Arena ha sido siempre el escenario perfecto para que los artistas presenten sus proyectos, y en el caso de Abraham Mateo, que busca celebrar sus 20 años de trayectoria y le viene como anillo al dedo.

Además, esta será la primera vez que el cantante de Quiero decirte actúe en este estadio y lo hace para revisitar algunos de los grandes éxitos de sus inicios, pero también para dar su sitio a los nuevos.

"El pasado no se olvida, se reinventa. El Movistar Arena será testigo de algo que solo pasará una vez…", comentaba en la publicación que anuncia el show, junto a un vídeo en el que aparecían imágenes de toda su carrera.

"Ha habido momentos buenos y también momentos difíciles, pero cada paso, cada canción, cada recuerdo ha formado parte de esta historia que también es tuya", cuenta el artista en el vídeo, avisando a su audiencia de lo que será toda una auténtica montaña rusa emocional a lo largo de los hits de su carrera.

Los inicios de Abraham Mateo

"A los siete años, subí por primera vez a un escenario, y desde entonces no he dejado de soñar", recuerda a sus fans el gaditano. Y es que su primera vez fue en 2006 en Veo Veo, el mítico talent show presentado por Teresa Rabal, cantando Yo soy aquel.

Tendrían que pasar ocho años hasta su primer concierto oficial con su gira AM Tour, concretamente en Valencia, en febrero de 2014.

Hasta llegar a ese momento, Abraham Mateo fue pasando por diferentes programas de televisión, dándose a conocer poco a poco, incluso llegó a interpretar a Raphaelen la película de Antena 3 en su honor.

Pero no podemos olvidarnos de su mítica Señorita, su primera canción original que lo catapultó a la fama y que, como recordaba en El Hormiguero, fue el inicio de su faceta de cantante-bailarín: "A mí siempre me ha gustado bailar. En Señorita, que fue la primera, yo ya quise bailar. Surgió la idea, que solo eran un par de pasos. Hoy en día el baile sigue formando parte de mí".

Reencontrándose él mismo

"Ahora ese niño y este hombre se encuentran de nuevo en una noche inolvidable", expresaba Abraham Mateo durante el anuncio, junto a un niño que simulaba ser él en sus inicios.

Y es que este show será una ocasión especial en la que el Abraham de los inicios y el actual compartirán escenario, siendo esta la última ocasión para escuchar sus temas antiguos en directo.

Actualmente, aún hay entradas disponibles para poder disfrutar de esta experiencia única, así que no desaproveches la oportunidad y acude al concierto Abraham Mateo. 20 años después.