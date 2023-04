¿Qué es el testamento ológrafo? Ana Obregón cita el texto en que su hijo Aless Lequio dejó escrito su deseo de ser padre

"La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de un donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que me niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo", apunta Ana Obregón este miércoles en ¡Hola!, donde revela que su hija adoptiva es en realidad su nieta. Ana Sandra Lequio García es la hija de Aless, fallecido en marzo de 2020 a causa de un sarcoma de Edwing.

La actriz y presentadora de 68 años continúa el relato y aclara que el testamento ológrafo "se produce cuando una persona, antes dos testigos, expresa sus últimos deseos aunque, por las circunstancias que sean, el notario no puede estar presente en en ese momento. Pero este documento existe y es legal".

Escrito de su puño y letra

La definición de testamento ológrafo la recoge el artículo 688 del Código Civil:

"El testamento ológrafo solo podrá otorgarse por personas mayores de edad. Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue. Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma. Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma".

La web Conceptos Jurídicos apunta que, una vez escrito, "puede ser entregado a una persona de su confianza, para que lo custodie hasta el momento del fallecimiento del testador". Esa persona tiene la obligación de presentar el texto ante notario en los diez días siguientes al testador, de no hacerlo será responsable por los daños y perjuicios que esto pueda ocasionar y deberá pagar una indemnización. "También podrá presentarlo cualquiera que tenga interés en el testamento como heredero, legatario, albacea o en cualquier otro concepto", señala el artículo 690 del Código Civil.

¿Qué dijo Aless Lequio en sus últimas voluntades?

Ana Obregón cuenta en la entrevista los deseos de Aless, que compartió con ella y con Alesandro Lecquio, quien la presentadora asegura que es una de las tres personas que conocía el proceso. Las otras dos son sus hermanas, Amalia y Celia, de las que dice son unas tumbas.

"Ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera", apunta Ana Obregón, y lanza una pregunta: "Si el testamento y la última voluntad de mi hijo era eso, ¿cómo no lo iba a hacer? Si yo le juré que lo iba a salvar y no pude salvarlo, ¿cómo no hacer lo que él quería que hiciera?".

Ana Obregón deja en el aire la posibilidad de ir más allá con el legado de Aless. "Me hubiera gustado también niño, pero, ¿quien sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día".