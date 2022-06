Queen publicará una nueva canción de Freddie Mercury

Te interesa El cómic de la vida de Freddie Mercury

Brian May y Roger Taylor, dos de los miembros fundadores de Queen, han confirmado que hay un nuevo tema de Freddie Mercury que saldrá dentro de muy poco, según lo informa Ultimate Classic Rock. La canción se titulará Face It Alone.

Lo que sí parece es que tendremos que esperar hasta septiembre para poder escuchar esta nueva canción de Mercury. Ahora nos ser pacientes y desear que Taylor y May sean capaces de remasterizar la famosa pieza para que se pueda escuchar con todo el poder que una voz como la de Freddie Mercury merece. El tema fue grabado durante las sesiones de la grabación del decimotercer álbum, The Miracle, en 1988.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la banda comparte nueva música de Freddie. Desde la muerte del cantante, el grupo ha ido lanzando una serie de canciones inéditos. Ya en 2014 Queen publicó el álbum recopilatorio Queen Forever, un disco que incluía una canción cantada por Mercury y Michael Jackson, There Must Be More Life Than This.

Durante una entrevista con BBC Radio 2, Queen reveló que la canción "estaba como escondida a plena vista" y que el tema se podrá recuperar : será como coser trozos...pero es hermoso. Es conmovedor".

Por otra parte, la gira de Queen + Adam Lambert, que se se aplazó a 2022, está por llegar a España los días seis y siete de julio.

Queen Forever

Queen Forever es un disco recopilatorio de Queen, publicado a finales de 2014. Se trata de un álbum único ya que contiene canciones de Freddie Mercury, además de la ya mencionada colaboración de Michael Jackson. El recopilatorio incluye temas como Nevermore, la canción con más años de todo el repertorio, hasta otras más modernas Too much love will kill you.