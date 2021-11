'Freddie Mercury: The Final Act': las revelaciones del último documental del líder de Queen

Este pasado 24 de noviembre se cumplieron 30 años desde que Freddie Mercury, el famoso líder de Queen, falleció a causa de una bronconeumonía complicada por el sida que le fue diagnosticado en 1987. Ahora, tres décadas después de su fallecimiento, los homenajes al cantante están a la orden del día y siguen descubriéndose cosas sobre sus últimos días con vida.

Para honrar su memoria, la BBC acaba de lanzar Freddie Mercury: The Final Act, un documental que revela cómo el líder de Queen ocultó al mundo su diagnóstico mortal y cuenta todos los detalles sobre los últimos días que precedieron a la muerte del mítico artista inglés.

Estrenado este pasado 27 de noviembre, el documental cuenta con algunos testimonios de las personas más cercanas al cantante en los días previos a su fallecimiento. Entre ellos, se encuentran algunos como sus compañeros de banda, Brian May y Roger Taylor, y también la esposa de Brian, Anita Dobson, y la hermana de Freddie, Kashmira Bulsara.

'I want to break free' de Queen // antena3.com

Las revelaciones más impactantes sobre Freddie Mercury

"Querida, cuando ya no pueda cantar, moriré, caeré muerto", le dijo Mercury a la pareja del mítico guitarrista de Queen. Y así lo cumplió, tal y como ha contado Dobson en el documental: "Cuando cantó todo lo que podía cantar, se retiró y se preparó para morir".

Esta frase, pronunciada por la actriz Anita Dobson, es tan solo una de las múltiples revelaciones que hemos podido conocer sobre el vocalista de la banda inglesa. Freddie Mercury: The Final Act representa perfectamente lo que fueron para el cantante y sus más allegados esos últimos días y cómo han luchado para mantener ese legado, al margen de los estigmas del sida y la homofobia.

Freddie Mercury // Getty Images

Freddie Mercury ocultó su enfermedad a sus compañeros de Queen

El filme parte del año 1986, cuando Queen se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. A partir de ese momento, aún sin saberlo, la trama empieza a hablar de la epidemia del sida a finales de los años 80, del desconocimiento y de la necesidad de Freddie Mercury de ocultar su diagnóstico hasta a sus propios compañeros.

"Había señales de que algo andaba mal. Lo habíamos visto desaparecer y regresar con este tipo de quemaduras en la piel", ha asegurado Brian May en la conmovedora película. "Finalmente, Freddie se sentó y dijo: 'Está bien, ustedes probablemente sepan lo que me está pasando. No quiero hablar de eso. Solo quiero seguir haciendo música todo el tiempo que pueda'. Y eso fue todo", recordaba el guitarrista de la banda.

En aquel momento, el sida era una enfermedad completamente estigmatizada y la banda se vio obligada a negar los rumores de la prensa de que algo andaba mal. Sin embargo, a partir de este momento la salud de Freddie también fue empeorando y, cuando Queen aceptó el premio a la Contribución Destacada a la Música Británica en los BRIT en 1990, estaba claro que estaba muy enfermo.

Poco tiempo después, el cantante grabó el que sería el último videoclip de su vida, These Are The Days of Our Lives. A pesar de su delicado estado de salud, Mercury continuó dedicándose por completo a su música: "Para entonces le costaba caminar, e incluso le costaba sentarse porque le dolía mucho. Pero nunca se quejaba, nunca", ha señalado May en el documental

"Apenas podía pararse entonces, así que fue algo muy valiente. Él quería hacerlo y lo hizo. Fue como una despedida, fue muy conmovedor", ha recordado Roger Taylor, batería de la banda.

Sus últimos días con vida: sin medicación y rodeado de los suyos

Durante las últimas dos semanas de la vida de Freddie, la prensa acampó frente a su casa en Londres, ya que tomó la decisión de dejar de tomar las medicinas que lo mantenían con vida. El 24 de noviembre de 1991 Freddie entró en coma y murió, tan solo 24 horas después de revelar al mundo su diagnóstico de sida.

"El día que murió Freddie, pasamos toda la noche en mi casa tratando de darle sentido. Nos afectó mucho", recuerda Roger Taylor. "Estábamos muy enojados y tuvimos que defender a nuestro amigo, lo mejor que pudimos. Me obsesioné con la idea de darle una despedida increíble, y fue un día maravilloso".

Un concierto homenaje para acabar con el estigma del sida

La muerte de Freddie Mercury supuso un verdadero shock para el mundo entero, pues el cantante tenía solo 47 años y era un auténtico ídolo a nivel mundial. Sin embargo, el pensamiento de la época en torno a la enfermedad que mató al cantante y la homofobia generalizada en la sociedad hizo que muchos medios lo tacharan de "pervertido del peor tipo".

"En ese momento, pensamos: 'No vamos a permitir que Freddie sea percibido en la historia como una víctima o como alguien que se lanzó frente a un tren'", dice May. "Creímos que debíamos sacar todo a la luz: Freddie no es la única persona vilipendiada antes y después de su muerte por los que pensaban que el sida era algún tipo de venganza contra los homosexuales".

Así, la banda decidió organizar The Freddie Mercury Tribute Concert, con la intención de dejar atrás todos estos estigmas sobre el sida y así concienciar sobre la importancia de acabar con esta enfermedad tan dura para aquellos que la sufrían.

En este concierto, celebrado en Wembley en abril de 1992, participaron artistas como Elton John, David Bowie, Annie Lennox, The Who o George Michael. El documental de la BBC ahora también muestra algunos de los detalles que se pudieron ver entre bastidores en este emotivo concierto, como la tristeza de George Michael en ese momento, el conmovedor discurso de Elizabeth Taylor o la actuación de Liza Minnelli, que cantó We Are The Champions para poner fin al concierto.