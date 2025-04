Rosalía vuelve a abrirse al amor con Emilio Sakraya, actor y cantante alemán

Te interesa Qué pasó entre Rauw Alejandro y Rosalía: el motivo de su ruptura

Rosalía podría estar enamorada de nuevo tras un romance con el actor estadounidense Jeremy Allen White, cuya primera cita pública tuvo lugar en octubre de 2023. Sin embargo, y aunque desde su ruptura se les ha vuelto a ver juntos, la cantante española parece haber pasado página con un nuevo amor.

Según capturan varias fotografías en exclusiva de Deux Moi, una cuenta anónima de Instagram que publica informaciones sobre famosos, Rosalía aparece muy cariñosa con el actor y cantante alemán Emilio Sakraya después de haber cenado juntos en el restaurante italiano Cipriani de Beverly Hills (Los Ángeles, California).

En las imágenes, Rosalía y Emilio Sakraya aparecen dándose un abrazo en plena calle y manteniendo una conversión. En otras, los dos comparten la parte delantera de un coche.

Quién es Emilio Sakraya

Emilio Sakraya es un actor y cantante alemán que nació en Berlín el 29 de junio de 1996. Tiene 28 años y tiene un padre serbio y una madre marroquí. Durante sus inicios en el mundo del cine, el intérprete trabajó para algunas producciones de Alemania. En 2020, dio el salto a la fama internacional por dar vida al joven JC en la serie Warrior Nun.

Desde aquel prestigioso papel, Sakraya ha participado en la película alemana Rheingold (2022) y en la serie Those About to Die (2024), esta última de producción alemana, italiana y estadounidense.

Para su faceta musical, el cantante utiliza Emilio como su nombre artístico y cuenta con más de 670 mil oyentes mensuales en Spotify gracias a canciones como AUSMACHT, Strawberry eyes, SOS, Roter Sand o Touché.