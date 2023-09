Quién es Joan Piqué, el exsuegro de Shakira que la desahució de su casa y al que menciona en 'El Jefe'

A Shakira no hay quien la silencie.

La cantante arremete contra el padre de Gerard Piqué en su nueva canción, El Jefe, una colaboración con el grupo regional mexicano Fuerza Regida en la que critica la explotación laboral y los abusos de poder con frases como:"Tengo un jefe de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y el en Mercedes Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta".

A estas alturas, nadie duda de que la colombiana utiliza sus vivencias personales para desahogarse en las canciones, así que la referencia a un suegro se ha relacionado directamente con Joan Piqué, padre del exfutbolista.

"Dicen por ahí que no hay mal que cien años dura, pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura"

Joan Piqué la deshaució de su casa de Barcelona con sus hijos

Una venganza musical que podría encontrar justificación en el énfasis del empresario porque Shakira abandonase su mansión de Esplugues de Llobregat tras la separación.

Aunque la de Barranquilla tenía previsto mudarse a Miami los primeros días de enero de 2023, los problemas de salud de su padre William Mebarak hicieron que sus planes se retrasasen.

La cantante tuvo que esperar hasta abril para poder hacer las maletas y cambiar su residencia de manera definitiva, casi seis meses después de que se ratificase su acuerdo de divorcio con Piqué, al que se llegó a finales de 2022.

En las cláusulas de este convenio, Shakira dejaba de figurar como propietaria de la casa de Barcelona, domicilio que pasó a manos de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, según recoge La Vanguardia y se cita en el Registro de la Propiedad.

Una sociedad en la que Joan Piqué figura como administrador. Por lo tanto, la casa pasó a ser de su suegro. El citado medio aseguraba también que tras este cambio, el abuelo de Milan y Sasha habría mandado una carta a la cantante en la que la invitaba a abandonar la mansión a la mayor brevedad posible, siendo el pasado 30 de abril la fecha tope para el desalojo. Si no hubiese llevado a cabo la mudanza, la artista podría haberse enfrentado a una sanción económica.

Shakira y Joan Piqué

Empresario, escritor y de clase alta

Es el hombre que se encuentra detrás de prácticamente todos los negocios de su hijo. Joan Piqué tiene al menos 19 cargos en las empresas del exfutbolista.

En 2011 escribió el libro Dos Vidas, en el que hablaba de lo que significaba para él haber visto triunfar a su hijo en el fútbol.

Lo cierto es que Gerard siempre ha pertenecido a la clase alta de la Ciudad Condal. En 2018 el diario El Mundo aseguraba que Gerard "nació rico. Fue educado por ricos, en colegios para ricos, y entre todos le inyectaron la ambición y la exigencia de hacerse más rico aún".

Un estatus de privilegio que ha sabido mantener -e incluso fomentar- al apartarse del fútbol profesional.