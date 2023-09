Quién es Lili Melgar, la niñera de Shakira, y por qué le dedica la canción 'El Jefe'

Se ha vengado de Piqué y Clara Chía en la sesión con Bizarrap, ha declarado amor eterno a sus hijos en Acróstico, ha lamentado la dejadez en el amor en Monotonía, con Karol G y TQG ha renacido como diva latina ante el despecho... La música de Shakira ha sido también su motor para consolidar su resurreción personal.

Todas y cada una de estas canciones tienen referencias a su intimidad. Algunas son explícitas y otras aparecen de forma velada, pero que Shakira utiliza sus vivencias para componer es algo que ella misma ha confirmado. "Todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los vídeos que hago", contó en su primera entrevista tras superar la etapa "más oscura" de su vida.

Su último estreno, El Jefe, supone una crítica social a la explotación laboral y las malas condiciones salariales. En colaboración con el grupo regional mexicano Fuerza Regida, Shakira canta sobre la desigualdad: Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes Benz / Me tiene de recluta /El muy hijo de puta".

La aparición de Lili Melgar, su niñera, en 'El Jefe'

Para darle todavía más fuerza y simbolismo, la cantante ha contado con la participación de Lili Melgar, la niñera boliviana que contrató con Gerard Piqué para cuidar de sus hijos Milan y Sasha cuando eran mucho más pequeños y todavía vivían en Barcelona. Shakira incluso la nombra en la letra:

"Lili Melgar / Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización"

La historia de Lili Melgar

Los rumores cuentan que Lili Melgar fue la primera persona que informó a Shakira de sus sospechas sobre una posible infildelidad de Gerard Piqué.

Al enterarse, el exfutbolista optó por despedirla y romper su contrato sin compensarla con indemnización económica. De ahí la referencia en la letra de El Jefe.

Cuando el divorcio se hizo efectivo, Shakira volvió a contratar a Lili y le pagó de su bolsillo el dinero que le correspondía por su trabajo.

A día de hoy continúa trabajando para la artista y cuida de Milan y Sasha desde que se mudaron a Miami.

Lo cierto es que la historia de Lili Melgar es también la de muchos migrantes latinoamericanos que abandonan sus hogares y países con la intención de labrarse un futuro mejor.

Muchas veces el sueño americano termina transformándose en pesadilla por los abusos laborales del sistema. Precisamente esta es la crítica social de la letra de El Jefe, que retrata los abusos laborales en los sectores más precarizados.

Dariana Melgar, su hija, confirma los hechos

Tras el estreno de la canción, la hija de Lili Melgar ha utilizado sus redes sociales para mostrar su orgullo y compartir la letra del tema, un gesto que no hace más que confirmar lo que Shakira canta: a su madre no le pagaron indemnización.

"Para ti esta canción, mamá" o "te amo mamá", son algunos de los mensajes que ha escrito.

"A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira", dice junto a clips de El Jefe.

No es la única referencia a su historia personal que ha incluido Shakira, que también ha dejado un recadito para su exsuego en el tema.