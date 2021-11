Quién es Lil Nas X: su edad, su conocido exnovio, la historia de su nombre y el reto viral que le lanzó a la fama

De la noche a la mañana, Lil Nas X pasó de ser un simple chaval que subía canciones a Soundcloud por pura diversión a convertirse en una estrella a nivel mundial con el estreno de MONTERO (Call Me By Your Name) . El rapero estadounidense cuenta con una polémica carrera y muchos éxitos que le avalan a sus espaldas.

Lil Nas X ha demostrado que es la encarnación de la música de una generación. A sus 22 años, el cantante estadounidense se ha convertido en uno de los más conocidos a nivel internacional, protagonizando uno de los temazos de este 2021: MONTERO (Call Me By Your Name).

Sin embargo, el éxito del joven Montero Lamar Hill tiene una verdadera explicación: estar en el momento adecuado y en el lugar justo para llegar a lo más alto. El artista ha sabido cómo sacar lo mejor de sí mismo para gustar y cómo explotar las redes en su favor para convertirse en un auténtico icono social y LGTB.

La historia de su nombre

Nacido en 1999 en Atlanta (Georgia), Montero Lamar Hill, conocido como Lil Nas X, proviene de una familia de origen británico por parte de padre y dominicano por parte de madre.

A pesar de ello, su nombre se sale fuera de lo común. Bautizado como Montero, la verdadera historia detrás de su nombre tiene mucha gracia: es un homenaje al Mitshubishi Montero, el coche soñado que su madre nunca tuvo.

El origen humilde de sus padres jamás les permitió tener lujos y este fantástico todoterreno japonés tampoco fue una excepción en la vida del cantante estadounidense.

¿Quién es Yai Ariza, el exnovio de Lil Nas X?

Lil Nas X se ha convertido en un auténtico fenómeno LGTB gracias a sus interacciones en redes sociales. El cantante nunca ha ocultado su homosexualidad y, de hecho, ha presumido de su orientación sexual habitualmente, especialmente en los videoclips de sus canciones, donde no se corta un pelo.

Pero si de alguien se habla en este momento es de Yai Ariza, el chico con el que se ha relacionado a Lil Nas X en estos últimos meses. De origen colombiano, este bailarín profesional compartió un intenso beso con el rapero durante su actuación en los Premios BET.

De hecho, Yai Ariza también es el coprotagonista de uno de los últimos videoclips del cantante, That's What I Want, donde ambos aparecen besándose fogosamente en un vestuario de instituto.

Lil Nas X y Yai Ariza en el videoclip de 'That's What I Want'. // Columbia

Hasta ahora, el cantante no había hablado nunca de él como su pareja, pero, tras su ruptura, Lil Nas X ha revelado que fueron pareja durante unos meses: "Estábamos saliendo y todavía estamos en muy buenos términos. ¿Sabes? Es posible que salgamos de nuevo, estoy seguro", reiteró, asegurando que lo amaba y que era increíble.

A pesar de que la relación parecía ir en serio, y así lo dejó claro el cantante cuando habló por primera vez de la que era su pareja en la revista Variety, todo parece haberse torcido. ¿El motivo? La carrera musical del cantante estadounidense, que ha asegurado que ahora mismo está en un momento en el que desea "centrarse" en su música.

El reto viral que le hizo famoso

Lil Nas X ha demostrado que, cuando te esfuerzas, la suerte puede estar realmente de tu lado. Eso es lo que le ocurrió con Old Town Road, la canción que le lanzó al estrellato gracias a un reto viral.

Este primer lanzamiento llegó cuando el cantante era un completo desconocido. Sin embargo, supo aprovechar con mucha astucia las redes sociales de nuestro tiempo, presentando su tema gracias a los memes y a publicaciones en multitud de páginas como Reddit.

Aún así, su gran oportunidad no llegó hasta que decidió compartir este tema en Tik Tok, cuyo momento de auge acababa de llegar y más aún si hablamos de bailes y canciones. A través de la aplicación, Montero subió este tema junto al hashtag #YeehawChallenge con una coreografía country, que acabó viralizándose y siendo imitada por multitud de usuarios.

Poco después, en 2019, la canción entraba en el top Hot Country Songs de Billboard, un auténtico hito para un cantante absolutamente desconocido dentro de la industria. Con el paso del tiempo, su canción acabó siendo descalificada de esta lista por no cumplir con todos los requisitos, pero hasta entonces ya había conseguido alcanzar el puesto 19.

Sin darse prácticamente cuenta, Old Town Road acabó siendo versionada por un montón de artistas e, incluso, Billy Ray Cyrus participó en el remix de la canción, acallando las polémicas sobre que la canción realmente no era country. Este remix consiguió tal éxito que acabó por situarse en el número uno del Hot 100 Billboard durante 17 semanas, además de ser premiada con 14 discos de platino.

El éxito de su primer álbum

Hace poco menos de dos meses, Lil Nas X sorprendía al mundo con MONTERO, un disco que rompía con todo lo escuchado hasta el momento, generando un nuevo paradigma para la música urbana.

Este disco, nacido en pleno confinamiento, ha sido un auténtico resurgimiento del artista de Atlanta, que aprovechó el lanzamiento de Montero (Call Me By Your Name) para establecer los precedentes de lo que sería su música hasta ahora. Un nuevo artista que llega en el momento perfecto para mostrarnos una nueva idea de la música.