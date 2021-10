Lil Nas X confirma que vuelve a estar soltero tras haber encontrado "al indicado": "Decidí que ya no quería"

Lil Nas X vuelve a estar soltero y así lo ha afirmado en él en una entrevista con Andy Cohen, en Radio Andy de SiriusXM. El ganador de un Grammy, que aseguraba en agosto que había conocido a "alguien especial", parece que está de vuelta en el mercado.

Tras ser preguntado por su vida amorosa, el intérprete de MONTERO (Call Me By Your Name) aseguró que había roto su anterior relación: “Estaba saliendo con alguien, pero decidí que ya no quería ", explicó al periodista. Ese alguien, según se ha rumoreado durante los últimos meses, es el bailarín Yai Ariza, con el que el rapero ha compartido escenario en un par de ocasiones.

De momento, parece que Lil Nas X no se cierra ninguna puerta porque hay "pretendientes haciendo cola" por él: “Definitivamente hay un par de personas. Seguro que hay un par de personas ".

Eso sí, el cantante señaló que en este momento quiere centrarse en su música y en su trabajo, después de varios meses agotadores trabajando en el lanzamiento de su disco MONTERO, que ha sido un auténtico éxito. "No creo que quiera a ningún chico en este momento, ¿sabes? Tal vez estoy flotando en este momento... solo quiero trabajar en la música y, de vez en cuando, ya sabes, tal vez besaré a un chico cada luna azul, ¿sabes?", reiteraba Lil Nas X.

Desde que salió del armario públicamente en 2019, Lil Nas X apenas ha tenido parejas públicas y los rumores se han limitado a girar en torno a él sin que este llegara a confirmar nunca nada con ninguno de ellos. Sin embargo, el rapero sigue siendo un auténtico símbolo LGTB para muchos de sus seguidores, que le han tomado como ejemplo a la hora de hablar de su sexualidad abiertamente.

¿Quién es Yai Ariza, el exnovio de Lil Nas X?

Si de alguien se habla en este momento es de Yai Ariza, el chico con el que se ha relacionado a Lil Nas X en estos últimos meses. De origen colombiano, este bailarín profesional compartió un intenso beso con el rapero durante su actuación en los Premios BET.

De hecho, Yai Ariza también es el coprotagonista de uno de los últimos videoclips del cantante, That's What I Want, donde ambos aparecen besándose fogosamente en un vestuario de instituto.

Lil Nas X y Yai Ariza en el videoclip de 'That's What I Want'. // Columbia

Hasta ahora, el cantante no había hablado nunca de él como su pareja, pero, tras su ruptura, Lil Nas X ha revelado que fueron pareja durante unos meses: "Estábamos saliendo y todavía estamos en muy buenos términos. ¿Sabes? Es posible que salgamos de nuevo, estoy seguro", reiteró, asegurando que lo amaba y que era increíble.

A pesar de que la relación parecía ir en serio, y así lo dejó claro el cantante cuando habló por primera vez de la que era su pareja en la revista Variety, todo parece haberse torcido. ¿El motivo? La carrera musical del cantante estadounidense, que ha asegurado que ahora mismo está en un momento en el que desea "centrarse" en su música.