Qué dice la letra de 'Acróstico', la canción que dedica Shakira a sus hijos Sasha y Milan

Acróstico es una de las dos canciones de Shakiranominada en los MTV VMAs a Mejor canción latina —la otra es TQG, su colaboración con Karol G—. La cantante colombiana escribió este tema para agradecer a sus hijos Milan y Sasha lo que le han enseñado sobre el amor incondicional tras su separación de Gerard Piqué.

"Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías", contó en la revista People poco después de instalarse con los dos pequeños, de 10 y 8 años, en Miami.

Shakira dejó Barcelona a principios de abril para iniciar una nueva vida al otro lado del Atlántico y las imágenes de la mudanza sirvieron para montar el videoclip de la canción, en el que participan Milan y Sasha. Los dos pequeños cantan junto a su madre y la acompañan al piano.

Llegar a esta canción no fue fácil para la cantante, que siempre supo que quería escribir una canción a sus hijos pero no encontraba la forma. "[Lo supe] Desde el primer momento que los tuve en mis brazos. Pero pensaba que cualquier intento de resumir con palabras toda la emoción que me producen, el sentimiento que tengo por ellos, serían esfuerzos fútiles, porque no me alcanzarían jamás las palabras o las notas en una canción para resumir todo el amor que siento por ellos, todo ese amor que me sobrepasa", explicó en esta revista.

Con Acróstico logró plasmar todos estos sentimientos y es algo de lo que se siente especialmente orgullosa. "Haber logrado escribir una canción como Acróstico, que ocupan ellos de principio a fin, inclusive con sus propios nombres, es de mis mayores logros personales y como artista", aseguró la artista, que define la colaboración con sus hijos como "la más emocionante" de sus historia. Podrán venir otras pero no estarán a la altura. "Creo que nada más podrá, de aquí en adelante, superar esta canción".

La letra de 'Acróstico' de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa

Y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar

Que no veas mi fragilidad

Pero las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame, que te voy a escuchar

Uh, y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla

Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios

Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan, no se botan

Se reparan

Los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Se ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites, estoy

Viniste a completar lo que soy