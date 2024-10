Quién es Mustafa The Poet, el músico con el que ha colaborado Rosalía para su disco 'DUNYA'

Mustafa The Poet, el músico con el que ha colaborado Rosalía para su disco 'DUNYA' | Mustafa The Poet

Ha pasado muchísimo más desapercibido que la colaboración con Ralphie Choo en Omega, pero lejos de restarle valor, este trabajo engrandece a Rosalía.

La artista catalana se ha unido laboralmente a un artista que, aunque ni de lejos es anónimo, tampoco es mainstream. Sus oyentes mensuales y sus charts están muy lejos de los que pueden atesorar anteriores aliados como Bad Bunny, Ozuna, The Weeknd o Billie Eilish, pero a Rosalía no le importan los números. La esencia de un músico no residen en su popularidad, sino en la calidad e implicación de sus obras.

Así, la cantante quiso viajar hasta Egipto para encontrarse con Mustafa The Poet, un artista musulmán de 27 años que se nutre de su herencia cultural libanesa para explorar nuevos ritmos y sonidos.

Su último disco, DUNYA, incluye dos canciones producidas por Rosalía, que también ha prestado su voz y su palmeo para los coros y adlips: 'I'll go Anywhere' & 'Nouri'. El título del LP se puede traducir del árabe como "el mundo con todos sus defectos".

La armonía de estos dos cortes —tremendamente tierna y sobrecogedora— también está firmada por la catalana, cuya personalidad permanece intacta aunque sea en segundo plano. "Un profundo agradecimiento a Rosalía por producir y dar su voz a 'I'll go Anywhere' y 'Nouri'. Ambas canciones fueron grabadas en Egipto con mi familia que huyó a Sudán", agradecía el músico en su cuenta de Instagram.

Música para combatir la violencia callejera

El joven, afinado en Toronto (Canadá), comenzó a ganar notoriedad y reconocimiento con solo 12 años, cuando su poema A Single Rose recibió una sonora y gran ovación en el Festival Internacional de Documentales en 2009. Mustafa escribía para encontrar consuelo y liberación más allá del entorno de violencia en el que vivía.

Creció en los alrededores del Regent Park de la capital canadiense, una zona denostada por la presencia de bandas callejeras y vilipendiada por las autoridades, que no protegían a los jóvenes que morían víctimas de este vandalismo. Algunos eran sus amigos. Con papel y boli, comenzó a escribir sus canciones sobre los disturbios y la desigualdad, una lectura y conciencia crítica que le convirtió en un ejemplo y una esperanza para sus vecinos. En 2015 pasó a formar parte del Consejo de la Juventud de Toronto, designado por el propio presidente de Canadá.

El rap fue su primer género. Se sumergió en él gracias a su grupo Halal Gang, que formó con otros cuatro raperos musulmanes y varios amigos de la infancia. El tema Still, Jumpman le dio la fama y el aprendizaje necesario para emprender una carrera en solitario que le ha terminado llevando a trabajar como compositor para estrellas como The Weeknd, Camila Cabello o los Jonas Brothers.

Con motivo de la presentación de este álbum, DUNYA, el artista organizó una listening party que contó con la presencia de Angelina Jolie. La actriz de Hollywood, comprometida con numerosísimas causas sociales a lo largo de su carrera, participó en una charla sobre la devoción religiosa, las pandillas, el trauma infanil y hasta la intimidad romántica.