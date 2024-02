¿Quién es Rocío Aguirre? Conoce a la novia de C. Tangana y cuántos años llevan juntos

Rocío Aguirre se muestra como uno de los principales apoyos de C. Tangana en los momentos de crisis reflejados en Esa ambición desmedida, el trabajo por el que el madrileño opta a llevarse el cabezón a Mejor documental en la gala de los Premios Goya 2024.

La fotógrafa chilena (1989) y el cantante madrileño (1990) no se esconden y muestran su intimidad en este trabajo que firman Santos Bacana, Rogelio González y Cristina Trenas, los socios de Pucho en la productora Little Spain.

C. Tangana y Rocío Aguirre, en el documental de 'Esa ambición desmedida'.

¿Cuánto tiempo llevan juntos C. Tangana y Rocío Aguirre?

La historia de la pareja empezó en un bar y saltó a los medios a través de YouTube.

A principios de 2020 Rocío Aguirre y C. Tangana viajaron a LATAM y estaban allí cuando estalló la crisis del coronavirus. Se quedaron atrapados en México, donde el cantante empezó a grabar con el móvil el documental Vuelve a casa, en el que decidió presentar a Rocío. Aparece en el cuarto y último capítulo.

Su aparición en este episodio levantó toda clase de sospechas entre sus fans, aunque la pareja no confirmó su relación hasta el verano de 2020. Rocío dedicó unas bonitas palabras a su chico por su cumpleaños y terminó de confirmar el noviazgo. "Feliz cumpleaños a este hombre que llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió en Instagram.

En ese momento, la fotógrafa no tenía problemas en exhibir públicamente su noviazgo pero el tiempo le ha hecho cambiar su forma de pensar.

"Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos"

"Me he arrepentido un poco. Aunque gracias a eso he decidido que no quiero que ese tipo de relación sea pública. Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo", apuntó en una entrevista en SModa en 2021. "Lo montamos juntos y estuvo bien. Pero después me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en mi vida. Es la manera en la que lo aprendí y prefiero mostrar solo lo que yo quiera".

Alejados de las cámaras y de las redes

La decisión de la fotógrafa (y de C. Tangana) es centrarse cada uno en su trabajo y vivir su relación con naturalidad. "Nunca posamos juntos y subimos pocas cosas a las redes sociales”, aseguró Aguirre en otra entrevista.

“Ni es una relación oculta ni me niego a hablar de esto. Pero hay que separar las cosas”, apuntó la fotógrafa que, en cuatro años de noviazgo, ha aparecido en tres alfombras rojas con C. Tangana: en los premios Latin Grammy de 2021, en los premios Goya 2023 y en la presentación del documental Esa ambición desmedida.

La fotógrafa aseguró también que le da "mucho miedo la etiqueta de novia de" y, de ahí, su intento de llevar la relación de manera útil. "El que haya participado en el libro es bonito, porque siento que se ha integrado en un proyecto mío, del mismo modo que yo lo he hecho en algunos suyos. Soy quisquillosa con que se metan en mi intimidad, que es algo sagrado", apuntó en Mujer Hoy con motivo del lanzamiento de su libro Rocío [2008-2022] X ROCÍO AGUIRRE(Paripé Books), un diario íntimo y personal que define como “un baúl de fotografías que fueron catalogadas y ordenadas de manera distinta, en distintos momentos”.

Afincada en Madrid desde 2019

Rocío Aguirre ama la fotografía desde que era niña. La artista chilena de 35 años descubrió esta afición gracias a la agencia de publicidad en la que trabajaban sus padres.

"Crecí en un pueblo del sur de Chile [Concepción] donde no había galerías, museos ni tenía con qué nutrirme. Mi padre trabajaba en publicidad y yo me fijaba mucho en ella y en los carteles de las calles. Siempre trataba de analizar cómo habrían iluminado las imágenes", contó la fotógrafa que con 17 años se fue a Santiago de Chile y descubrió su vocación de la mano de sus amigos que trabajaban en publicidad y moda. "Me di cuenta de que quería dedicarme a algo así".

Ahí empezó sus estudios y después viajó a Nueva York para especializarse en fotografía química. En 2019 se instaló en Madrid para ampliar su carrera y seis años después vive centrada en realizar editoriales en analógico, campañas de publicidad, vídeos para redes sociales y fotografía musical. También da clases de fotografía de moda y cianotipia en escuelas de arte, según cuenta en su página web.