Todo lo que tienes que saber de 'Esta ambición desmedida', el documental de la gira de C. Tangana nominado al Goya

Lo hicieron el año pasado Beyoncé y Taylor Swift con Renaissance y The Eras Tour: a través de sendos documentales nos colaron en sus dos grandes tours de conciertos y nos mostraron los entresijos de las dos espectaculares giras que marcaron 2023. Eso fuera de España porque dentro ha hecho algo parecido C. Tangana con su documental Esta ambición desmedida. Una tragedia en tres actos que se estrenó el 26 de octubre en salas de cine y que ha convertido en miniserie de tres capítulos para su estreno en televisión.

El 30 de noviembre, la Academia de Cine anunció que esta producción de Little Spain dirigida por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González era una de las cinco nominadas al Goya como Mejor película documental.

¿Y qué tiene de especial el documental? ¿Qué cuenta? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién aparece? ¿Quién canta en él? Pues aquí todo lo que tienes que saber sobre este documental si eres fan de C. Tangana. Y si no lo eres, también.

¿Quién lo ha hecho?

“Cuando empezó la gira de su disco El Madrileño tomamos una decisión, Pucho diseñaría el show y nosotros diseñaríamos la película del show”, explican desde la web de la productora Little Spain.

La productora nació en 2017 y enseguida Pucho —Antón Álvarez Alfaro, su verdadero nombre, o C. Tangana, su nombre artístico— entró a formar parte de ella. Con ellos creó su peculiar universo y la identidad estética en cada uno de sus videoclips, conciertos y giras, incluida Sin cantar ni afinar, la protagonista del documental.

”Lo que más cuenta, es que la industria te abra las puertas y que de repente nos nomine a un Goya... Nosotros venimos de hacer videoclips y queríamos meter un pie aquí ¡y te reciben así!”, declararon sus directores cuando se conoció su nominación.

Esta ambición desmedida les ha abierto las puertas del cine y parece que no van a dejar pasar la oportunidad. Hasta el propio artista ha caído rendido al séptimo arte y ya tiene en marcha un documental del guitarrista Yerai Cortés dirigido por él.

¿Qué cuenta 'Esta ambición desmedida'?

El documental arranca con la preparación de El Madrileño en Cuba, un disco en el que trabajó con la firme idea de dejar atrás al C. Tangana rapero y trapero. “Es un poco cargante el C. Tangana marquitiniano y me ha desprestigiado como artista”, llega a afirmar en un momento. Con su nuevo disco quería demostrar que era “uno de los mejores artistas de esta generación”. Y así fue: el lanzamiento de El Madrileño lo consolidó como uno de los fenómenos musicales de los últimos años. Fue el mejor debut de un disco español en Spotify y superó los 5 millones de reproducciones en 24 horas.

Un disco así merecía una gira a la altura. Una gira que el artista no quiso nunca hacer, reconociendo además su fobia al directo: “Yo soy un creador, no soy un intérprete. No sé cantar”. Costó convencerle, pero la gira se hizo y el proceso de construcción de ese elogiado y aplaudido espectáculo, con un increíble despliegue musical y técnico, no resultó del todo sencillo.

“Tendremos que encontrar cómo llevar este disco que has cantado al directo. Y no se le ocurrió otra cosa que fuera con treinta y cinco personas, un octeto de viento, una octeto de cuerda, tres guitarristas, percusionistas…”, cuenta su prima y business manager.

"Soy como aparezco en el documental, un obseso del control en cuanto a la parte creativa"

Sin cantar ni afinar —nombre que recibió el tour— se estrenó en Málaga. El segundo concierto se celebró en el Wizink de Madrid. Y es ahí donde Pucho se deja ver en todo su esplendor como un obseso de la perfección; ese concierto le pareció “un desastre” . “Yo soy como se ve en el documental, desgraciadamente, un obseso del control en cuanto a la parte creativa. Haber cedido tanto terreno me ha permitido verme también mejor en el proceso”, confesaba.

¿Y qué tiene de especial el documental?

Además de mostrar la cara bonita de los entresijos de una gira de esta magnitud, el documental se adentra en la cara B del espectáculo. Tensión, roces, discusiones, inseguridades… enfados con su círculo cercano… y dinero. La gira se termina convirtiendo en un saco sin fondo con la que no solo no se ganaba dinero, sino que se perdía. C. Tangana habla hasta de un millón de euros perdidos, de un proyecto que le podía “arruinar”. Al final se tuvieron que tomar algunas drásticas decisiones, como prescindir de gran parte del equipo para los conciertos de Latinoamérica.

Pero de la misma manera, fiesta, celebración, abrazos, confesiones, disculpas, complicidad y explosión creativa son también constantes. Además, de momentos de intimidad en la habitación del hotel, en la cocina de su casa haciendo pescado al horno o cenando con su amigo y manager Kigo.

¿Quién aparece?

Además de la gente que forma parte de su equipo más cercano —managers, productores, promotores, discográfica—, en el vídeo no faltan compañeros de profesión con los que ha colaborado en El Madrileño y los que en alguna parada formaron parte del espectáculo: desde Andrés Calamaro a Estopa, pasando por Nathy Peluso, Kiko Veneno, Jorge Drexler, La Húngara, Niño de Elche, Toquinho…

Y puesto que Antón Álvarez pone pocos límites a la hora de mostrar sus espacios más íntimos, emocionales y materiales, su pareja, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, no puede faltar en esa esfera personal del artista. Y tampoco su madre, que no tiene reparos en reconocer que su hijo “es muy vago", pero "listo" y "hábil".

¿Qué canciones aparecen?

Esta ambición desmedida no es un documental al uso de una gira de un cantante en el que se suceden las actuaciones y las conversaciones y reflexiones tras el escenario o en la furgoneta con su equipo. Aquí, sus canciones, casi todas las del disco, tienen un papel secundario, acompañan al gran protagonista, C. Tangana, que ha decidido mostrarse en su faceta más personal, con sus defectos y sus virtudes, y empresarial.

“En un primer momento yo quería ser más controlador y hacer un documental o una película o una pieza en la que se viese bien el directo y todo lo que habíamos puesto en el directo, que si alguien lo ha visto sabe que es muy cinematográfico, pero se fue transformando en lo que podéis ver ahora”, comentaba el protagonista sobre el resultado.