¿Quién es Rubén Sanz? Su pareja, sus hijos, su pasado en el banco y su relación con José Luis Moreno

Rubén Sanz lleva más de 15 años delante de las cámaras. Tu cara te suena porque en 2007el actor de 43 años entró a formar parte del reparto de Escenas de matrimonio como Ramón Sánchez, el atractivo amigo de Miguel (Daniel Muriel) al que Sonia (Miren Ibarguren) no soportaba. Fue su debut en una serie de la televisión nacional, antes lo habías visto en el programa Noche de fiesta, que, como la serie, fue creó y dirigió José Luis Moreno.

El productor fue su padrino y su amigo, aunque la relación con el ventrílocuo se terminó después de que este fuese acusado de liderar una organización criminal internacional y haber estafado, supuestamente, más de 50 millones de euros.

"Es un tipo híper discreto, que dejó todo aquello en el pasado y no quiere volver a repetir nada. Es una etapa para él más que superada, ahora disfruta de una vida plena", aseguró en 2021 una persona cercana al actor a JALEOS de El Español. Su relación fue tan cercana que llegaron a compartir vacaciones juntos.

De una sucursal bancaria a trabajar con José Luis Moreno

Sanz se distancio de José Luis Moreno pero nunca desde entonces ha hablado de él.

"Es muy agradecido y es consciente de dónde llegó gracias a José Luis, por eso nunca lo vais a escuchar hablar mal de él", aseguró esta misma fuente en este medio. "Simplemente, la vida pasa y aquellos tiempos y trabajos nunca se repitieron. No hay más".

El productor le dio a Rubén Sanz la primera oportunidad en televisión. El actor, que estudió Económicas y Empresariales en la Universidad Carlos III de Madrid, trabajó primero como cajero y llegó a ser director de una sucursal bancaria, trabajo que tuvo que compaginar con sus primeros pasos delante de las cámaras.

"Desde niño me atrajo la interpretación, recuerdo que mi padre me llevaba al cine y sentía algo especial que no supe gestionar. Ni en mi familia ni en mi entorno más cercano había artistas así que elegí el fútbol, mi pasión frustrada. Fui semiprofesional, pero no tuve suerte y después de licenciarme me puse a trabajar en un banco. Y como el gusanillo seguía ahí, hice un curso de interpretación", contó en una entrevista en Diez Minutos en la que aseguró que a sus padres les costó aceptar su cambio de rumbo laboral. "Decidí dedicarme por completo a la actuación. No fue fácil porque tenía 28 años y era el director de una sucursal bancaria. A mis padres les costó digerir la noticia".

Escenas de matrimonio fue su oportunidad que dio paso a series como Olmos y Robles o Cita a ciegas, y películas como Cuerpo de élite. Sus últimos trabajos han sido para las cadenas latinoamericanas Telemundo (Falsa identidad) y Televisa (Los ricos también lloran).

Su mujer y sus dos hijos

Al hablar de Rubén Sanz hay que hablar de discreción. El actor mantiene desde hace más de cinco años una relación con la periodista Cris Vivó.

La pareja tiene un hijo, Lion, y está esperando el segundo. Rubén y Cris lo anunciaron este mes de agosto con una foto de familia en Instagram.

Round 2 dice el comentario que acompaña a la imagen en la que se muestra el avanzado estado del embarazo. Lion cumplió dos años a principios de año. Lo que no se sabe aún es cuándo se convertirá en hermano mayor,