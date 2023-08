Las primeras palabras del actor Rodolfo Sancho tras la confesión de asesinato de su hijo Daniel Sancho

Tras un día de silencio, el actor Rodolfo Sancho, padre de Daniel Sancho, ha compartido sus primeras palabras sobre lo sucedido con su hijo en un comunicado dirigido a EFE.

Daniel, chef de 29 años, confesó a la policía tailandesa que había matado y desmembrado a Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano colombiano de 44 años en la localidad de Koh Phangan, en Tailandia.

El intérprete ha sido claro y conciso en su declaración: ha pedido "máximo respeto" para su hijo y para su familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión", además de rogar a los medios de comunicación "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado"

También han pedido que no se publiquen informaciones que puedan interferir "en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso".

Por el momento lo que se sabe es que ha sido el propio Daniel —y ha ido recogiendo EFE— que ha confesado su crimen a la policía, pero pese a declararse culpable se ha definido como un rehén.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho frente a abogados y policías.

Por el momento el chef sigue en dependencias policiales tailandesas.