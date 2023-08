El mensaje de Daniel Sancho a su novia antes de entrar en prisión en Tailandia

Fue este fin de semana cuando el hijo de Rodolfo Sancho, Daniel, se declaraba culpable de asesinar y desmembrar al médico colombiano Edwin Arrieta, de 44 años. Fue él mismo quien acudió a la comisaría de Koh Panghan a denunciar la desaparición de su amigo, por el que estaba muy preocupado y con el que había quedado en la isla tailandesa para acudir a la fiesta Full Moon.

En su declaración, Daniel Sancho mantiene que lo hizo porque tenía miedo de lo que el cirujano pudiese hacerle. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", contó a EFE.

Según el español, el cirujano quiso mantener relaciones sexuales con él y este se negó. Le dio un puñetazo y Edwin cayó, dándose un golpe en la bañera y murió. Una versión que contradice la cronología de los hechos y que ahora investiga la policía tailandesa, ya que el joven de 29 años compró un gran cuchillo en un supermercado de la isla antes de encontrarse con el cirujano, un movimiento que podría significar que el asesinatado estaba planeado y fue premeditado. A continuación, Daniel lo desmembró en 14 partes y las fue introduciendo en bolsas de plástico para luego esparcirlas por varios puntos, entre ellas el principal vertedero de la isla.

"Que sea feliz"

El joven era enviado a prisión provisional este lunes, tras pasar a disposición judicial y a la espera de que se celebre el juicio. Se sabe que su familia ha contratado un grupo de abogados para que trabaje en su defensa, que se encargará de determinar si hay alguna posibilidad de que Sancho pueda volver a España.

Antes de ser encarcelado, el joven pudo hacer uso de su teléfono móvil para tener unas palabras con El programa del verano, espacio en el que aprovechó para mandar un mensaje a la que era su novia hasta hace muy poco.

"Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Esto no es la Antigua Roma ni estoy conquistando la Galia, llevábamos cinco años juntos", aseguraba con una pasmosa tranquilidad. La identidad de la joven, de la que se ha filtrado que se llama Laura, es de momento un misterio.

También ha recalcado que los hechos ocurrieron por miedo a las amenazas y que cometió tal atrocidad con el fin de defenderse. "Estaba amenazando a toda mi familia si no hacía lo que me pedía. Me decía que ya sabía cómo era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer", dijo.

Además, el joven chef aprovechaba para pedir cobertura mediática porque necesitaba "volver a España".