Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest 2024

Benidorm vuelve a convertirse en capital de la música.

Once cantantes solistas y cinco bandas competirán para conseguir el billete a Suecia y representar a España en Eurovisión con una gran variedad de estilos. 16 propuestas que ya se pueden escuchar y que incluyen indie, pop, rock, bolero y hasta urbano.

Las entradas para ver tanto las dos Semifinales como la Gran Final en vivo desde el Palacio de Deportes L'Illa de Benidorm están agotadas, pero a través de RTVE se podrá seguir cada gala.

Quiénes son los presentadores del Benidorm Fest

Serán tres retransmisiones que ya tienen maestros de ceremonias. Este martes el equipo de RTVE y la organización del Benidorm Fest ha desvelado todos los detalles la identidad de los presentadores en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la Sala de Comunicación de Torrespaña.

Ruth Lorenzo

Se une al Benidorm Fest como presentadora justo cuando se cumplen 10 años de su paso por Eurovisión representando a España con el tema Dancing in the Rain en la edición de 2014. "Me hace especial ilusión estar en el Benidorm Fest el año que se cumplen 10 de mi participación en Eurovisión. Es mi casa y espero que lo disfrutéis. Estoy nerviosísima", ha dicho la cantante en un vídeo emitido en la rueda de prensa.

Marc Calderó

El presentador de El Conquistador acompañará a Ruth Lorenzo para conducir las dos Semifinales y la Gran Final. "Lo afronto con mucha responsabilidad e ilusión. Ruth Lorenzo es una artista maravillosa, una de las voces de nuestro país y a mí me tocará controlar un poco todo, los momentos tensos como las votaciones", ha contado.

Ana Prada

Se encargará de la Green Room y estará arropando a los concursantes tras cada actuación. "Estoy muy emocionada, el año pasado estuve entre bambalinas y es increíble lo que se vive ahí", explica la periodista.

Inés Hernand y Aitor Albizua, para 'La Noche del Benidorm Fest'

Afrontaránlos programas de acces digital antes de las ceremonias en Play y RTVE Play, además de una post gala en TVE con el análisis y participación de los concursantes tras cada gala.

Además, Inés Hernand y Jordi Cruz presentarán Benidorm Calling, un directo previo a cada programa desde la alfombra naranja de Benidorm por la que pasarán todos los concursantes.

El año pasado fueron Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez los encargados de conducir la tiple velada musical.

Los ocho miembros del jurado

Serán ocho personalidades las encargadas de valorar tanto las canciones como las puestas en escena de los candidatos. Habrá cuatro miembros nacionales y otros cuatro internaciones.

Jurado nacional:

Beatriz Luengo - Portavoz del jurado. Cantante, compositora y actriz

- Portavoz del jurado. Cantante, compositora y actriz Ángela Carrasco - Cantante y coach vocal

- Cantante y coach vocal Carlos Baute - Cantante

- Cantante Guille Milkyway - Cantante y vocalista de La Casa Azul

Jurado internacional :

Lee Smithurst

David Tserunyan

Twan van de Nieuwenhuijzen

Nicoline Refsing

Las fechas y el horario

La cita levantina vuelve en el mismo formato que años anteriores.

Los 16 candidatos actuarán en dos Semifinales, de las que saldrán un total de ocho participantes que competirán por el billete a Suecia para representar a España en Eurovisión.

Martes 30 de enero: primera Semifinal. Cantan ocho artistas y cuatro pasan a la final

primera Semifinal. Cantan ocho artistas y cuatro pasan a la final Jueves 1 de febrero: segunda Semifinal. Cantan ocho artistas y cuatro pasan a la final

segunda Semifinal. Cantan ocho artistas y cuatro pasan a la final Sábado 3 de febrero : Gran Final. Cantan ocho artistas y el ganador representa a España en Eurovisión

Eva Soriano manda un audio al grupo de WhatsApp de los artistas del Benidorm Fest gracias a Miss Caffeina

Benidorm Fest en directo, últimas noticias: ya se conoce el nombre de los presentadores