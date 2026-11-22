A la misma hora en la que estaba programado el inicio del concierto, la megafonía ha informado al público presente que el espectáculo de Raphael en A Coruña se cancelaba por una "indisposición del artista" causada por una posible bajada de tensión y taquicardias.

Este sábado 21 de noviembre, Raphael tenía previsto celebrar un concierto en el Coliseum de A Coruña como parte de su gira RAPHAELísimo. Sin embargo, con el público ya en el recinto, se ha anunciado que se cancelaba el espectáculo por "indisposición del artista", según la megafonía. Esto ha ocurrido justo a las 20:30, a la hora en la que estaba previsto el inicio del show.

Según apunta La Opinión A Coruña, el artista jienense empezó a sentirse mal al poco de empezar el concierto, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Quirón en ambulancia. La revista HOLA asegura que el cantante de 83 años sigue en observación en el mismo centro de A Coruña, donde se espera con "preocupación" el parte médico. Según fuentes municipales, Raphael habría sufrido una bajada de tensión y taquicardias justo antes de actuar.

En años recientes, Raphael ha sufrido otros problemas de salud. En 2024, tuvo un ictus leve por el que fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron un linfoma cerebral. En ese momento, canceló algunos conciertos. En 2025 volvió a actuar, pero también suspendió algunos shows por una bronquitis.

Está previsto que la gira de Raphael continúe el 28 de noviembre en Málaga, mientras que en diciembre se celebrarían los tres últimos conciertos de RAPHAELísimo en Las Palmas de Gran Canaria, Granada y Madrid. El pasado 14 de noviembre, el artista actuó en el Roig Arena de Valencia ante 7.500 personas sin ningún percance.