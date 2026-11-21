Pastora Soler es una de las protagonistas del encendido de luces de Navidad en Madrid , que tiene lugar durante la tarde de este sábado 21 de noviembre.

Este sábado 21 de noviembre se celebra en la Plaza de Cibeles el encendido de las luces de Navidad de Madrid, uno de los momentos más esperados del año que, en esta ocasión, será conducido por Carlos Latre.

La famosa frase "It's time..." ("Es la hora") de Mariah Carey nos va adentrando en el ambiente navideño, pero no es hasta que se encienden las luces de Navidad, cuando las calles de la capital nos hacen sentir el espíritu mágico que envuelve a esta época del año.

El encendido comienza a partir de las 19:00 y en él podremos disfrutar del alumbrado, que será llevado a cabo por cinco niños ceutíes; un gesto con el que la capital busca mostrar su apoyo a la ciudad autónoma.

Música en directo con Pastora Soler

En la capital española, podremos disfrutar de la cita y de las distintas actuaciones musicales del evento. Se desconoce a qué hora tiene lugar cada show, pues solo se ha comunicado que todas las actividades se desarrollan a partir de las 19:00 en la Plaza de Cibeles.

En total, el encendido cuenta con tres espectáculos de música en directo: la actuación de Pastora Soler, las voces de Crescendo: Creamos Ópera (un programa de la Fundación Amigos del Teatro Real) y la interpretación del Coro Talía.

Drones y fuegos artificiales

La música no es la única protagonista del encendido de luces madrileño. También habrá un espectáculo de 500 drones que dibujarán más de diez figuras navideñas en el cielo, así como un castillo de fuegos artificiales sobre el cielo de Cibeles.