Raquel del Rosario supera un pre-cáncer de útero

Guapísima, la cantante de El Sueño de Morfeo habla para la revista Elle, donde se confiesa. Raquel del Rosario ha contado lo mal que llevó en el comienzo de su carrera el tema de la fama y la popularidad. "Tengo que reconocer que la fama y la falta de anonimato me superaron. Tuve que elegir entre enfadare con el mundo o decir: 'Así es mi vida’, y ser feliz”, confiesa.

Lo más duro de toda la entrevista es la confesión de Raquel sobre un episodio duro de su vida. La cantante acaba de superar un pre-cáncer de útero y ha contando que no es la primera vez: "Es la segunda vez que me pasa. Lo cuento para animar a todas las chicas a que se hagan revisiones para detectarlo a tiempo”.

Una situación muy dura que, asegura, ha podido superar gracias a su actitud positiva. Y aunque en estos momentos su corazón esté solo, ella ha conseguido ser feliz tras conseguir ser "mejor persona".

En cuanto al piloto asturiano, Raquel no quiere explicar nada de su ruptura matrimonial, pero asegura que "a la gente le sorprendería la amistad tan bonita que existen entre los dos. Ahora es mejor que antes”, cuenta. "Solo me da rabia que hayan intentado hacer tanto daño, porque al final no soy alguien anónimo y estoy expuesta mediáticamente, pero lo importante es que en mi corazón estoy tranquila y sé que él también".

Unas declaraciones que confirman lo que ya hace un tiempo ella misma aseguraba a través de Twitter, mediante una imagen en la que aparecía con el piloto cenando. Parece, por mucho que se generen rumores, que de reconciliación entre ellos dos… ¡nada de nada! Entre ellos sólo hay una bonita amistad.