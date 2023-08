Raven-Symoné se sometió a tres cirugías estéticas siendo menor: "Mi padre me lo recomendó"

Raven-Symoné ha sido una de las grandes estrellas de Disney Channel. Su papel protagonista en la serie Raven (2003-2007) la catapultó al nivel de Miley Cyrus, Selena Gomez o Demi Lovato, sin embargo, en los últimos años ha tenido una carrera mucho más discreta.

La estadounidense ha acudido junto a su mujer al podcast The best podcast ever y ha revelado algunos de los traumas que sufrió siendo menor de edad, como por ejemplobodyshaming porque sentía que estaba "gorda" y para bajar de peso, optó por someterse a tres cirugías estéticas.

Estas fueron dos reducciones de pecho y una liposucción. Aunque el detalle más curioso es que fue su padre quien se "lo recomendó": "Me dijo: 'Para que no te sientas mal, ¿hay algo que quieras?' Yo estaba como, '¿Qué? Sí, si me hago una lipo, ¿la gente dejará de llamarme gorda?' Entonces, obtuve un dos por uno".

Las consecuencias de las cirugías para Raven-Symoné

Durante una de estas operaciones, vivió un susto porque "le dio una convulsión mientras despertaba". "Recuerdo despertarme y ver todo. Pensé, no. Empecé a tener la boca seca y no podía respirar, luego me desperté y estaban como, 'Tuviste una convulsión'", ha aclarado.

A pesar de que no se arrepiente de estas cirugías, sí cree que era muy joven y esto le ha provocado algunos efectos complicados: "Fue un desastre, ser tan joven y el dolor de todo, cariño. Me disocié, por lo que la recuperación fue un poco dolorosa. Tenía cicatrices, todavía tengo tejido cicatricial hasta el día de hoy. Gané peso después y tuve volver a sacar un poco más rápidamente porque todavía eran demasiado grandes".

Raven actualmente protagoniza la serie Vuelve Raven.