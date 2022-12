La reacción de Marc Clotet cuando le preguntan por la nominación de Ana de Armas, su exmujer, a los Globos de Oro

Marc Clotet fue uno de los asistentes a los Premios Feroz y a su paso por la alfombra roja puso al día a los medios de comunicación que lo esperaban de los proyectos en los que está sumergido.

Hace nada el actor viajaba a Perú para rodar la película La Niña de Azúcar, pero más allá de su faceta de actor, Marc Clotet da ya sus primeros pasos como productor. Acaba de poner en marcha "una productora con mi hermana y dos socios más, que se llama Fonicular Films y ya estamos ahora pre-produciendo una serie", decía a los micrófonos de Europa Press.

Pero a Marc Clotet no solo le va bien en el terreno laboral. En lo personal disfruta de la familia que ha formado junto a su pareja, la actriz Natalia Sánchez, con la que posa muy a menudo en sus redes sociales.

No era de extrañar que siendo tan atento y amable con la prensa no se le fuese a preguntar por la carrera de Ana de Armas, con la que estuvo casado hace más de 10 años. La actriz hispanocubana está nominada al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo interpretando a la legendaria Marilyn Monroe en la película Blonde.

"Prefiero no comentar", respondía el actor, algo incómodo, cuando el reportero le pregunta sobre la nominación. Acto seguido, el periodista continúa asegurando que pensaba que se iba a alegrar, momento en el que Clotet aprovechó para aclarar que sí se alegra por la actriz pero que prefiere no comentar temas ajenos.

"Ah, no me alegro. Me alegro de muchas cosas", matizó antes de añadir: "Prefiero hablar de cosas nuestras que de otra gente". "Ha hecho un grandísimo trabajo y feliz de que esté yéndole también y ojalá lo gane", terminó zanjando.

Ana de Armas y Marc Clotet // Gtres

El fugaz matrimonio de Ana de Armas y Marc Clotet

Él rodaba Física o Química y ella era protagonista de El Internado. Fue en 2010 cuando las vidas de Ana de Armas y Marc Clotet se cruzaron, un flechazo en los pasillos de Antena 3 que terminó en boda. Ella tenía 23 años y él 31.

Se conocieron en 2010 y solo un año después se daban el sí quiero en una ceremonia estrictamente privada en la Costa Brava. No se publicaron fotos ni trascendieron detalles del enlace, pero los intérpretes estaban de lo más enamorados.

El matrimonio solo duró dos años. En la Gala de los Goya de 2013 el actor aclaraba que ya no estaban juntos a pesar de que seguían manteniendo una buena relación. "Ana y yo hemos roto pero seguimos siendo amigos, ha sido una ruptura de mutuo acuerdo", dijo Clotet en aquel momento.