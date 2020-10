John Legend y Chrissy Teigen, desvastados tras perder al bebé que esperaban

Pablo Alborán charló con Pablo Motos de muchas más cosas además de su nuevo disco 'Vértigo'. El cantante no tuvo reparos en hablar del famoso vídeo de hace unos meses donde admitía su homosexualidad: "El juicio no lo hago yo, ni me lo han hecho a mí, quien lo haya hecho tiene un problema". Además, el cantante ha interpretado por primera vez 'Si hubieras querido' y ha contado una divertida anécdota que le ocurrió con una fan cuando iba a hacer la compra al supermercado.