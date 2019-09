Sam Smith se declara persona no binaria y pide que le llamen con pronombres neutros

El artista ha compartido una imagen en sus redes sociales en la que comunica que se siente una persona no binaria , es decir, que no se identifica con el género masculino ni con el femenino. Por esta razón, Sam Smith también pide que dejen de referirse a su persona como 'él' o 'ella' (he o she, en inglés) y que lo hagan con pronombres neutros como 'they o them'.

Sam Smith ha declarado en las redes sociales que no se identifica con los géneros 'masculino' y 'femenino', que es una persona no binaria.

Tras su confesión, el artista ha pedido para referirse a su persona no se utilicen pronombres como 'él' o 'ella', que lo hagan con otros que no tienen género, como 'they o them'.

"Hoy es un buen día, así que aquí va. He decidido cambiar mis pronombres a They / Them' después de toda una vida de estar en guerra con mi género. He decidido abrazarme por lo que soy, por dentro y por fuera..." escribía Smith junto con una imagen en la que mostraba sus pronombres.