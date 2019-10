La reivindicación feminista de Miley Cyrus tras las críticas por besarse con otro después de su divorcio

Miley Cyrus vuelve a estar enfadada con todo lo que se dice de ella y de sus parejas. Tras su ruptura con Liam Hemsworth, la artista se vio obligada a escribir en Twitter las razones por las que había puesto punto y final a su matrimonio.

Con sus palabras, dejó claro que no tenía "nada que ocultar", que entendía que era un personaje público y por lo tanto se hablara de ella, pero también declaró que no aceptaba que le "digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido".

Ahora llega otro mensaje contundente contra aquellos que la juzgan por besarse con otra persona poco después de divorciarse, refiriéndose a las primeras imágenes con Kaitlynn Carter, pero también podría hacer referencia a las que han salido a la luz con Cody Simpson.

Miley Cyrus pide respeto para la vida privada de cualquier persona y reivindica la libertad para tomar decisiones por si misma. Además, critica la idea machista de que si los hombres cambian de pareja y se van con chicas más jóvenes se les considera unos 'cracks', pero si esto mismo lo hacen las mujeres, son unas 'putas' y unas 'guarras'.

Tras este comunicado, la artista podría estar confirmando su relación con Cody Simpson. Ahora toca esperar a ver si hace algún tipo de declaración o posan juntos en público.