Liam Hemsworth rompe su silencio sobre su separación con Miley Cyrus

Liam Hemsworth se ha sincerado en las redes sociales, donde ha expresado sus sentimientos tras su divorcio con Miley Cyrus.

"Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro. Esto es un asunto privado y no he hecho, ni haré, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier declaración que se me atribuya es falsa. Paz y amor.", ha escrito el actor australiano junto con la imagen de un atardecer en la playa.

La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores. Actualmente, la instantánea cuenta con más de un millón y medio de 'me gusta' y más de 50.000 comentarios.

Tras conocerse la separación entre los dos artistas, Miley Cyrus fue pillada besándose con la influencer Kaitlynn Carter. Además, no ha parado de publicar fotos de sus idílicas vacaciones en Italia junto a sus amigas con un mensaje hablando sobre 'evolucionar'.

En cambio, a Liam Hemsworth se le ha visto por la calle y ha dejado caer un par de frases que dan a entender que está pasando por un mal momento. Unas declaraciones que han roto el corazón a muchos de los fans del intérprete.