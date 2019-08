Miley Cyrus ha sido pillada besándose con la influencer Kaitlynn Carter

Miley Cyrus y Liam Hemsworth llevaban ocho meses de casados hasta que han decidido poner punto y final al matrimonio por mutuo acuerdo. A su círculo más cercano no les ha parecido nada extraño que la relación acabara ya que tenían bastantes problemas entre ellos.

Unas horas después de hacerse publica la ruptura, 'The Daily Mail' compartía unas imágenes en la que salía Miley Cyrus junto con la influencer, Kaitlynn Carter, quien la semana pasada anunciaba su divorcio con el actor Broddy Jenner, hijo de Caitly Jenner y Linda Thompson.

La cantante estaba de vacaciones con amigas en el Lago Como (Italia) en un barco donde se la ha podido ver junto con una de sus mejores amigas, la influencer Kaitlynn Carter. Las dos son se conocen desde hace mucho tiempo y ambas han querido mostrar su soltería con besos y caricias.

La actriz y la influencer parecían que estaban pasando unos buenos momentos en altamar hasta que se las vio dándose un cariñoso beso. ¿Su relación será más que una buena amistad?

Miley Cyrus ha subido una publicación a su cuenta de Instagram en la que habla de su 'evolución' afirmando que la vida es como una escalada.

"No luches contra la evolución, porque nunca ganarás. Al igual que la montaña en la que estoy parada, que una vez estuvo bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable", escribía la exchica Disney.

"Mi padre siempre me dijo: 'La naturaleza nunca se apresura pero siempre llega a tiempo'... Me llena el corazón de paz y esperanza saber que esto es cierto. Me enseñaron a respetar el planeta y su proceso, estoy comprometida a hacer lo mismo conmigo", confesaba Miley Cyrus acordándose de una reflexión que le dijo su padre en su día.

El final en el matrimonio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth se ha hecho pública ésta semana, dos meses después de que la pareja cumpliera 10 años juntos con sus idas y venidas.

La relación de amor entre los actores se conoció en 2009 durante el rodaje de 'The Last Song' ('La última canción'), se comprometieron en 2012 y se separaron en 2013. La pareja volvió a retomar la relación tres años más tarde y a Miley Cyrus se la vio con su anillo de compromiso en 2016 antes de casarse en 2018 en una boda muy íntima a la que acudieron únicamente amigos y familiares muy próximos a la pareja.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en 'La última canción' / Buena Vista Internacional

La cuenta de Instagram TMZ ha sido la he que ha dado la noticia sobre el 'encuentro' de las dos amigas: