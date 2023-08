La relación de Miley Cyrus y Bill Ray Cyrus: ¿por qué la cantante rompió con su padre?

El 19 de agosto, el clan Cyrus tenía una importante cita: la boda de Tish Cyrus, la madre de Miley Cyrus, con el actor Dominic Purcell, protagonista de Prision Break. La celebración de tan importante acontecimiento, en la que la intérprete de Flowers fue dama de honor, dejó claro la división de la familia en dos bandos.

A la fiesta que tuvo lugar en la casa de la artista en Malibú, además de Miley, asistieron Trace y Brandi, los hijos que Tish tuvo de una relación anterior y que fueron adoptados por el cantante de country Billy Ray Cyrus (su exmarido, padre de Miley Cyrus) cuando decidieron formar una familia. Los que no hicieron acto de presencia sus otros dos hermanos, Braison y Noah.

Ese día, los hermanos pequeños de la protagonista de Hannah Montanaquisieron hacer más que evidente el distanciamiento con su madre y llamaron la atención sobre su ausencia en la boda subiendo a sus redes sociales fotografías de los dos juntos, mostrando complicidad y dejando claro que ellos están con su padre, con el que mantienen una cariñosa relación.

La hecatombe familiar que acabó con la ruptura entre padre e hija

En abril de 2022, el divorcio de Tish y Bill Ray Cyrus, después de 19 años juntos, fue una realidad. Hasta entonces, la familia había sido un ejemplo de unión y equipo, en lo personal y en lo profesional. Especialmente estrecha era la relación de Miley con su padre, pues él fue una figura clave en su carrera: con él compartió protagonismo en la serie que la encumbró, Hannah Montana; con él ha cantado en numerosas ocasiones; y él fue su gran defensor cuando las polémicas protagonizaban cada una de sus apariciones públicas.

“En la música se trata de que hagas lo que sientes, así es como se supone que debe ser. Miley es lo suficientemente inteligente para saber cómo alejarse de la imagen de Hannah Montana y esto conlleva hacer cosas drásticas. Cuando llegas a este nivel lo que causas es pasión y eso provoca amor u odio. No hay un término medio”, argumentaba Billy Ray cuando la cantante deWrecking Ball decidió enterrar al personaje infantil que le dio fama mundial.

Si el divorcio hizo estallar la armonía familiar y los hermanos tomaron posiciones respecto a sus padres, la gota que terminó de colmar el vaso en la relación entre padre e hija, según apuntaron muchos medios, fue la discusión que mantuvieron cuando Billy Ray reconoció que salía con la cantante Firerose, de 29 años, a la que conoció hace más de una década en el rodaje de Hannah Montana.

"Nos conocimos en el set de Hannah Montana. Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental en mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada, que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble", declaraba ella en una entrevista acerca de su relación con el músico con el que se ha prometido recientemente.

Los motivos del divorcio, las dudas sobre el verdadero inicio de esa historia de amor con la que fue su compañera de serie, además de la gran diferencia de edad entre ellos —Firerose es más joven que la propia Miley— parecen ser el motivo de la ruptura total padre e hija y les ha llevado, incluso, a dejarse de seguirse mutuamente en redes sociales y a lanzarse duros ataques como contó una fuente cercana a la familia en la revista Blast.

"[Miley] Le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!", declaró eta fuente que señaló también que la ruptura venía de antes pero que se dejaron de hablar en junio de 2022.

El nuevo single... ¿acercamiento o reproches a su padre?

“Escribí estas letras hace casi 2 años al principio de ESV (Endless Summer Vacation)”, contaba la artista sobre la nueva y especial canción que ha querido lanzar cinco meses después de ESV. "Fue un tiempo en que me sentía incomprendida. He pasado los últimos 18 meses tratando de dibujar una imagen sonora de mí para compartirla con vosotros. Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento… inacabada pero completa", escribía en redes.

Ese mensaje acompañaba a la letra de la canción, que hizo pública en Instagram tres días antes del esperado lanzamiento. Muchos fueron los seguidores que señalaron que ese nuevo tema parecía una carta, que tenía como destinatario su padre. Eso sí, una carta llena de nostalgia, de recuerdos de su paso por la serie de televisión que la convirtió en estrella y de un tiempo que vivió junto a su padre.

Otro detalle que sus fans no han pasado por alto es que la música que acompaña a la publicación de la letra en TikTok es parte de la canción Love That Let's Go, tema que forma parte de Hannah Montana Forever, el recopilatorio de la banda sonora de la serie.

Por todo esto, unido a que el 25 de agosto, fecha de su lanzamiento, es el cumpleaños de su padre, son muchos los que interpretan que la canción le tiene a él como destinatario y que ésta es la evidencia de que han hecho las paces.

Otros, van más allá y creen que la canción es más un dardo dirigido a Billy Ray porque Flowers también la lanzó el día del cumpleaños de su exmarido,Liam Hemsworth, y la letra es una historia de desamor, de una mujer que aún no entiende qué pasó con su matrimonio.

La intención de esa canción solo ella la sabe. Lo que sí está claro es que, sin llegar a estar publicada, Used to be young ya es un nuevo éxito que sumar a la lista de una de las artistas que sin referencia a nivel mundial.