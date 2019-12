Rihanna felicita la Navidad bailando salsa a ritmo de ‘Suavemente’ de Elvis Crespo

Pilar Rubio ha generado un debate en Twitter que ha llegado a ser Trending Topic por sus declaraciones durante una entrevista en las que afirmaba que "había que desmitificar las Navidades". Concretamente, la colaboradora de El Hormiguero explicaba que prefiere reunirse con su familia y amigos cualquier día y no hacerlo uno por obligación. Y que no pasaba nada por trabajar en Nochevieja, algo con lo que muchos usuarios no están de acuerdo.