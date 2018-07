Robin Thicke y Pharrell Williams, condenados a pagar 7,3 millones de dólares por 'Blurred Lines'

Después de muchos meses, Robin Thicke y Pharrell Williams han acabado perdidendo el jucio por el plagio de Blurred Lines a Give It Up To You de Marvin Gaye . Así lo ha dictaminado un tribunal federal de Los Ángeles, que ha declarado culpables a los dos músicos.

SE PARECE A 'GOT TO GIVE IT UP' DE MARVIN GAYE

Blurred Lines es un plagio de la canción de Marvin Gaye Give It Up To Youn Gaye, del año 1977. Esta es la sentencia final del tribunal federal de Los Angeles que ha declarado culpables a Pharrell Williams y Robin Thicke por plagio con el éxito Blurred Lines. Tras meses de batalla legal, un jurado de ocho personas han otorgado la razón a los hijos de Marvin Gaye y los dos artistas tendrán que pagarles 7,3 millones de dólares.

La similitud entre las dos canciones ya se manifestó al poco de estrenarse Blurred Lines, que fue uno de los mayores éxitos de 2013. Los creadores de la canción, Williams, Thicke y T.I. querían una decisón judicial que certificara la originalidad de su trabajo pero la família de Gaye finalmente les demandó. "Este es un día hermoso para nosotros", dijo Nona Gaye, hija del cantante fallecido en 1984, a la salida de los juzgados en el centro de la urbe angelina a los medios de comunicación.

Uno de los representantes de Pharrell Williams ha declarado: “Aunque respetamos el proceso judicial, estamos extremadamente decepcionados con el veredicto de hoy, lo que siente un horrible precedente para la música y la creatividad. Blurred Lines surgió del corazón, la mente y el alma de Pharrell y no fue copiada de alguien o de algún lugar”.

Según expuso Busch durante el juicio, Blurred Lines y Got To Give It Up son iguales en términos del uso del bajo, los teclados y la estructura, y un musicólogo que fue llamado como testigo experto encontró similitudes en 8 elementos de ambas canciones, según publicó el diario "Los Angeles Times".

Pharrell Williams declaró que escribió el tema en solitario como una colaboración para el disco Burred Lines, de Robin Thicke, y admitió que el tema tenía un "estilo a Gaye" y la música de la década 1970, aunque insistió en que era una creación original inspirada en Miley Cyrus. Thicke hizo una demostración al jurado de lo que se parecen musicalmente muchas canciones pop, si bien estos argumentos no convencieron al tribunal.