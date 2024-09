Rosa López estalla contra las críticas por su cambio de estilo: "Tienes un alma podrida"

Te interesa Los regresos musicales que esperamos en los próximos meses: del nuevo disco de Rosalía a la vuelta de Quevedo

Rosa López sigue en la música, pero con un estilo muy diferente. Tal y como ha confesado hace poco, la artista está en proceso de hacer oídos sordos a las críticas para afrontar el miedo a ser ella misma.

"El miedo a ser juzgado no debe impedir que mi voz se eleve y mi música llegue al corazón de las personas. El miedo a no cumplir las expectativas puede ser abrumador, pero me niego a dejar que me detenga en mi camino hacia el éxito", escribió hace dos semanas en Instagram.

Poco después, la cantante compartió un vídeo en su perfil de TikTok donde Rosa López baila una parte de su última canción, PWR, mostrando una faceta desconocida para el gran público. Aparece con varios bailarines y con un cambio de estilismo: con el pelo negro, largo y rizado, y con un vestuario oscuro acompañado de unas modernas gafas de sol.

El vídeo se hizo rápidamente viral en redes sociales, y muchos usuarios criticaron que se estaba copiando de Rosalía, que no tenía personalidad o que estaba desesperada porque no sabía qué más hacer para triunfar en la música. Y Rosa López no ha querido quedarse callada ante estos comentarios.

La tajante respuesta de Rosa López ante las críticas

Ahora, la artista ha compartido otra publicación en Instagram donde responde a todas las críticas. "¿Quién eres tú si dejo que me importe lo que escribes? ¿Quién sería yo si dejase que eso me importase? Quizás sea tu respuesta a tu falta de vida propia, esa vida oscura donde no entra ni un rayo de luz. Luz que pueda cambiar tu forma de ser", empieza escribiendo.

"Tienes un alma podrida, que se alimenta de los demás para creerse fuerte, y lo único que demuestras es tu debilidad. No me importa lo que pienses de mí; tú no sabes mirar la vida, pues tus ojos están condenados a mirar por encima del hombro, y todo por tu mala infancia, por ser de los últimos en salir al patio y hacer amigos", continúa.

Y sigue: "Me pongo en tu piel y tiene que ser difícil vivir en las vidas de los demás, agotador, y no poder vivir la tuya propia, siempre buscando a quien criticar, con lo sencillo que sería tu vida disfrutando tu sueño, pero no, estás condenado. No sabes lo que es sentir una risa en tu rostro y poder llorar; bueno, llorar sí que lo haces, y por eso infliges daño a los que sentimos la magia de la felicidad".

Y zanja con una recomendación: "Os quiero, por ello os doy este consejo: si queréis descargar vuestras miserias, id al baño, encended la luz y mirad en el espejo. Descargad contra vuestro reflejo lo que no os gusta de vuestra vida; repetidlo cada vez que tengáis ganas y así seréis más felices y haréis más felices al resto".