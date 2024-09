Rosa López sorprende con su excéntrico cambio de estilo a lo Rosalía

Te interesa Las pistas sobre el nuevo disco de Alejandro Sanz y el estreno de su colaboración con Rosalía

La carrera de Rosa López está en un punto de inflexión. Desde su éxito en Operación Triunfo, donde la apodaron como "Rosa de España", y su participación en Eurovisión, la trayectoria musical de la artista no terminó de despegar.

Y sobre ello ha reflexionado la granadina recientemente en un texto publicado en su perfil de Instagram, donde ha desvelado todos sus miedos. "El miedo a ser juzgado no debe impedir que mi voz se eleve y mi música llegue al corazón de las personas. El miedo a no cumplir las expectativas puede ser abrumador, pero me niego a dejar que me detenga en mi camino hacia el éxito", escribió hace apenas dos semanas.

Las palabras de Rosa López desvelaron sus ganas por no dejarse opacar por "los estándares de belleza y perfección de la industria musical", y habló sobre reinventarse como artista. "El miedo a perder mi voz en un mundo saturado de artistas me inspira a encontrar mi propia esencia y destacar con autenticidad. El miedo a la incertidumbre del éxito en la industria musical me impulsa a perseverar y trabajar incansablemente para alcanzar mis metas", añadió.

Para la última canción de Rosa López, PWR, la artista apostó por colaborar con la rapera Tracy De Sá para cambiar radicalmente de estilo, en un tema estrenado hace un mes.

En el videoclip, la extriunfita adopta un rol de "diva pop", con el pelo afro y teñido. "No hay temor, no hay miedo, hay poder", canta Rosa López en un tema que combina español e inglés y donde muestra su lado más empoderante.

El vídeo viral de Rosa López

Ahora, Rosa López acaba de compartir un vídeo en su perfil de TikTok donde aparece con varios bailarines y con un nuevo cambio de estilismo: con el pelo negro, largo y rizado, y con un vestuario oscuro acompañado de unas modernas gafas de sol.

En la publicación, la artista baila una parte de su última canción mostrando una faceta suya desconocida para el gran público, lo que ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Los usuarios no han escondido su sorpresa ante la nueva apariencia de Rosa López y ante su cambio de estilo musical.

Varias personas han comparado a la granadina con otras cantantes del momento que triunfan con una estética similar y con un sonido electrónico similar al de PWR, tales como Rosalía o Charli xcx.