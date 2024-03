Rosalía se abre emocionalmente en el aniversario de MOTOMAMI: "He tenido un poco de montaña rusa en mi vida"

No es lo habitual en Rosalía ponerse seria en sus publicaciones en redes. Lo de este lunes ha sido una excepción y, de hecho, así se lo advirtió a sus fans antes de lanzarse a escribir el largo mensaje que publicó para celebrar el segundo aniversario de MOTOMAMI, su disco más experimental que salió a la venta el 18 de marzo de 2022.

"Hola, hoy toca post serio con caption serio: HOY HACE 2 AÑOS QUE SALIÓ MOTOMAMI", escribe la cantante al principio de su publicación, en la que se abre emocionalmente sobre el proceso creativo del álbum, sobre cómo lo acogieron los fans y sobre lo que ha vivido en estos últimos meses.

"Puse el corazón, la mente, el alma, la voz, el cuerpo entero a este proyecto y lo recibisteis como se recibe al amor de tu vida en el aeropuerto después de que se haya tirado un par de años fuera ufff NUNCA DOY VUESTRO AMOR POR SENTADO gracias a eso pude hacer un tour por gran parte del mundo que no es poca cosa🙏", añade la intérprete, y reconoce: "A veces cuesta acordarse de por qué uno hace lo que hace, porque no es fácil levantar proyectos y hacer algo que los demás terminen escuchando, viendo, disfrutando y haciéndose suyo porque literalmente MOTOMAMI NO ES MÍO ES VUESTRO DESDE EL DÍA QUE SALIÓ❤️".

Rosalía acompaña la publicación de una galería de fotos con imágenes "hechas a lo largo de los años que estaba preparando todo a ciegas" porque, como ella misma apunta, "nunca se sabe" cómo pude ser acogido un trabajo de este calibre. "Viéndolo en retrospectiva ahora es jebi!! eso se creó, eso pasó", añade.

Y se despide con una confesión: "Últimamente he tenido un poco de montaña rusa en mi vida como sabéis pero, como también sabéis, soy una mujer que voy a muerte con todo lo que hago y tengo muchas ganas de hacer más música, más mundos, de meterme en más líos y de dar más🤲 Gracias GRACIAS GRACIAS ni en mis mejores sueños podía imaginar lo que MOTOMAMI ha terminado siendo y es por vosotros".

En marzo de 2023, hace ahora un año, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso de boda en el videoclip de su canción Beso, incluida en el EP RR. Cuatro meses después su relación (y su compromiso) llegó a su fin. En julio de 2023 se hizo pública la ruptura, que la expareja confirmó poco después y a la que rodearon rumores de infidelidad. Rauw y Rosalía los negaron y poco a poco se fueron distanciando. No hubo reconciliación y ahora la cantante sale con el actor Jeremy Allen White.