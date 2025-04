El coreógrafo de 'Bizcochito' comparte el primer ensayo del mítico baile con Rosalía

El New York Times nombra a Rosalía como icono de estilo por su gesto en 'Bizcochito' |

Mientras los fans claman al cielo para que Rosalía saque nueva música pronto, cualquier contenido inédito sobre la cantante sirve para amansar a las fieras.

No lo sabían, pero estaban haciendo historia. Mecnun Giasar, responsable de muchas de las coreografías del Motomami Tour, ha recordado en sus redes sociales cómo fue el primer día que conoció a la cantante y practicó con ella los pasos que había planeado para la canción Bizcochito. El baile, que tuvo un grandísimo impacto global, fue tendencia durante el año y medio que duró la gira.

Los saltitos, los movimientos secos y rápidos, ese tarará tan contagioso y el gesto viral de Rosalía mascando chicle fueron los ingredientes de la receta para la viralidad. "El making of. Primer intento. El primer día que conocí a Rosalía. Eternamente agradecido por el impacto global y todos los remakes virales", escribía el bailarín en su cuenta de Instagram con el vídeo de su primer ensayo juntos.

El baile se hizo tan popular que incluso aterrizó en el videojuego Fortnite como una habilidad para los personajes, y decenas de celebrities y artistas lo replicaron en sus shows. Billie Eilish, Madonna o Tini no pudieron resistirse a hacer la mueca de Bizcochito. No solo el público reconoció el talento de Rosalía y su equipo para crear, sino que incluso el New York Times nombró a la cantante como icono de estilo gracias a ese movimiento con la boca.

El gesto, que no formaba parte de la coreografía inicial, nació de manera espontánea cuando Rosalía ensayaba con sus bailarines. A ellos les hizo gracia y, si ellos se reían, los fans también lo harían. Fue entonces cuando la cantante decidió incluirlo en la performance... Y el resto es historia.