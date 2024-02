Rosalía, la motomami de Dior

Es una habitual en los desfiles de Dior. Ya acudió a la presentación de la colección Primavera/Verano 24/25 en París el pasado mes de septiembre y ahora toca ver las novedades de la firma francesa para la siguiente temporada, Otoño/Inviernno 24/25.

La cantante se dejaba ver este martes en la Semana de la Moda francesa como embajadora de Dior, donde ha compartido front row con artistas como Jennifer Lawrence o Jisoo, su amiga de Blackpink.

Su estilismo destilaba pura esencia motomami. Vestida rigurosamente de negro, la artista deslumbró con un look pulido formado dos elementos principales: las gafas y el abrigo de plumas, con un corte crop top. Lo combinó con un jersey negro de cuello vuelto y una falda midi que acompañó con unas robustas bota motera de la marca.

En el bolso, estilo acolchado, añadió un par de charms personalizados. Una R, su inicial, y una figura de la Torre Eiffel de París. En cuanto al peinado, dos trenzas tensas a cada lado y un pequeño tirabuzón fijado.

Rosalía en el desfile de Dior de París

Un estilismo sencillo, sobrio y elegante que es muy fácil de recrear con prendas ready to wear.

Una manera de acercar la alta costura a las calles que las expertas en moda han aplaudido.

Uno de los gestos más divertidos del desfile lo protagonizaba frente al photocall. Los fotógrafos le pidieron que se quitase las gafas para captar su mirada, pero Rosalía se negó. "No, no, no. El look es con las gafas", dijo, otorgando todo el protagonismo al accesorio.