Rosalía filtra el título de su nuevo single y cree que no nos hemos dado cuenta

Al margen de su colaboración con Björk en ORAL, hace más de ocho meses que Rosalía no estrena música en solitario. El 8 de junio de 2023 salió Tuya, el single erótico con base de reggaeton, palmas flamencas y esencia japonesa que desató multitud de teorías sobre un posible doble sentido de la letra.

Desde entonces, nada. Rosalía está prácticamente desaparecida (musicalmente hablando) desde su actuación en los pasados Latin Grammy sevillanos, donde enmudeció al público con su emotiva versión de Se Nos Rompió el Amor.

Las pocas noticias que se han filtrado sobre sus planes corresponden a su idilio romántico con el actor Jeremy Allen White, con el que se deja ver en público muy cariñosa. Pasó por la Semana de la Moda de Milán, también la de París... Y en Navidad se fue a patinar sobre hielo con Ralphie Choo, lo que despertó los deseos de que hubiesen compartido tiempo juntos en el estudio. Una vez más, silencio absoluto.

Hasta ahora. Las motomamis y los motopapis que habitan en las redes sociales han puesto en marcha una nueva teoría. ¿Ha desvelado Rosalía el título de su próxima canción en su último post de Instagram?

Hay dos claves que sostienen esta hipótesis. Por su lado, el título del post: te tolero, que es precisamente la frase que se puede leer (traducida al inglés) en unas galletas con forma de corazón también incluidas en la publicación.

¿Y qué pasa porque Rosalía se haya comido unos dulces rojos? Podría ser una celebración de San Valentín... Pero ojo, porque los fans se han dado cuenta de que no es una foto propia. No, Rosalía no ha comido ellas gallegas ni ha hecho esa fotografía. Es una foto "robada de internet".

¿Será Te Tolero la canción del videoclip que estaba rodando Rosalía el otro día en Miami? La cantante fue vista en un misterioso rodaje hace solo unas semanas.

Sea como sea, la esperanza de escuchar pronto nueva música de la artista catalana es lo que mantiene entusiasmados a los fans de la cantante. Y estas teorías fantasiosas son su Imperio Romano.